Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn sau khi được nâng thêm 1,08 m

Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, ngày 30/9, cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM) - tuyến huyết mạch bắc qua sông Sài Gòn đã hoàn tất giai đoạn nâng tĩnh không.
Đây được xem là mốc quan trọng, mở ra giai đoạn cuối cùng gồm gia cố kết cấu, hoàn thiện mặt đường, chuẩn bị cho việc thông xe trở lại.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 2/10, nhịp cầu Bình Triệu 1 sau hơn một tháng thi công đã được nâng thêm 1,08 m, chạm tới cao độ tĩnh không 7 m. Đây là thông số quan trọng, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật đặt ra, đồng thời tạo tiền đề để các hạng mục tiếp theo được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ thông xe theo kế hoạch.
Tại hiện trường, phần nhịp cầu đã tách hẳn khỏi đầu mố, tạo nên khoảng hở rõ rệt. Điều này cho thấy toàn bộ quá trình nâng tĩnh không được triển khai hết sức công phu, yêu cầu kỹ thuật chính xác tuyệt đối.
Để thực hiện, đơn vị thi công đã sử dụng hệ thống kích thủy lực kết hợp hàng trăm tấm thép chêm, thao tác tỉ mỉ nhằm bảo đảm sự cân bằng cho khối kết cấu khổng lồ nặng hàng nghìn tấn.
Trong suốt quá trình thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân túc trực 24/24 tại các trụ cầu, thay phiên nhau vận hành hệ thống kích và chêm bổ sung. Mọi chi tiết đều được giám sát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cũng như tiến độ đề ra.
Dưới gầm cầu, từng lớp thép kê đỡ xếp chồng vững chắc, tạo nên một không gian vừa lặng lẽ vừa căng thẳng. Tại đây, mỗi nhịp nâng đều được tính toán kỹ lưỡng, phản ánh sự cẩn trọng và chuẩn xác trong từng thao tác kỹ thuật.
Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dự án hiện đã bước sang giai đoạn cuối, bao gồm thi công xà mũ, cố định nhịp cầu với trụ đỡ và hoàn thiện mặt đường. Dự kiến cuối tháng 11, ô tô lưu thông bình thường trở lại.
Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 áp dụng công nghệ kích thủy lực hiện đại, giúp đẩy toàn bộ khối cầu nặng 11.000 tấn lên cao nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu nhịp. Giải pháp này vừa phù hợp với hiện trạng kết cấu còn tốt của cầu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế khi tiết kiệm đáng kể ngân sách so với phương án xây mới.
Dự án đã huy động số lượng lớn thiết bị kích đặt dưới trụ và dầm cầu, gồm 76 kích tải trọng 400 tấn và 30 kích tải 500 tấn. Tất cả được kết nối với hệ thống máy tính trung tâm đặt trên mặt cầu thông qua dây thủy lực và cảm biến đo chuyển vị hành trình. Nhờ hệ thống sensor có độ chính xác cao, sai số chỉ khoảng 0,1 mm, toàn bộ kết cấu cầu được nâng dần đều, bảo đảm an toàn và ổn định trong suốt quá trình thi công.
Ông Nguyễn Viết Quang cho biết, công nghệ áp dụng trong quá trình nâng cầu khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao để vận hành. Theo ông, dù công nghệ kích nâng không phải mới trên thế giới, nhưng việc nâng một cây cầu lớn lên độ cao như vậy, ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ. Ban đầu, dự án có sự hỗ trợ của một kỹ sư nước ngoài, song chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ quá trình đã được các kỹ sư Việt Nam làm chủ và trực tiếp đảm trách.
Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, song song với việc hoàn thiện các hạng mục cuối của cầu Bình Triệu 1, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 cũng đang được triển khai công tác chuẩn bị và dự kiến kích nâng từ ngày 10/10.
Theo kế hoạch, cầu Bình Phước 1 sẽ được nâng khoảng 1,25 m, sử dụng công nghệ kích thủy lực và quy trình thi công tương tự như đã áp dụng tại cầu Bình Triệu 1.
Hai dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho tàu thuyền chở hàng, du lịch lưu thông trên sông Sài Gòn an toàn, thông suốt hơn. Cùng với đó, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu có tĩnh không chưa đồng bộ để xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
