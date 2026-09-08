Cathay kỷ niệm 80 năm với loạt ưu đãi vé đặc biệt AnniFAREsary

(VTC News) -

Kể từ khi ra đời vào năm 1946, Cathay đã không ngừng mở rộng những nhịp cầu kết nối con người, điểm đến và những cơ hội mới trên khắp thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, Cathay ghi dấu cột mốc quan trọng này bằng những món quà tri ân thông qua chương trình khuyến mãi “Cathay AnniFAREsary” gồm ưu đãi về vé máy bay, điểm thưởng Asia Miles và các đặc quyền phong cách sống hấp dẫn.

Ưu đãi đặc biệt cho các chuyến bay

Trong suốt tháng 9/2026, Cathay Pacific mang đến các mức giá vé ưu đãi đặc biệt trên tất cả các hạng khoang cho hơn 50 điểm đến trong mạng lưới đường bay của hãng. Ưu đãi áp dụng cho các hành trình khởi hành đến hết tháng 8/2027.

Bên cạnh đó, từ ngày 01 đến 15 tháng 9 năm 2026, hội viên Cathay có thể tiết kiệm thêm chi phí cho các chuyến bay và các lần đặt vé tiếp theo khi thực hiện trên www.cathay.com:

Để tận hưởng những đặc quyền dành riêng cho hội viên, khách hàng có thể đăng ký trở thành hội viên Cathay hoàn toàn miễn phí tại đây.

Thêm nhiều ưu đãi du lịch và trải nghiệm phong cách sống

Không chỉ dừng lại ở các ưu đãi vé máy bay, chương trình Cathay AnniFAREsary còn lan tỏa không khí mừng sinh nhật đến trọn vẹn từng trải nghiệm của Cathay, mang đến cho hội viên thêm nhiều cơ hội để tối ưu chi phí cùng vô vàn phần thưởng hấp dẫn:

Khi lựa chọn Cathay Pacific, hành khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn những dịch vụ đẳng cấp mang dấu ấn đặc trưng của hãng trong suốt hành trình. Tại lễ trao giải Các Hãng hàng không Tốt nhất Thế giới năm 2026 do tổ chức AirlineRatings bình chọn, Cathay Pacific đã vinh dự đứng thứ hai trong danh sách Hãng hàng không Truyền thống Tốt nhất Thế giới.

Đồng thời, hãng cũng đã chiến thắng ở 2 hạng mục danh giá: Hạng Thương gia Tốt nhất Thế giới với thiết kế khoang Aria Suite và Phòng chờ Hàng không Tốt nhất Thế giới. Những giải thưởng này à minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của hãng trong việc mang lại dịch vụ vượt trội, sự tiện nghi tối đa cùng khả năng kết nối liền mạch tới hành khách trên toàn cầu.

Đánh dấu cột mốc 80 năm kết nối con người, những điểm đến và vô vàn cơ hội mới, chiến dịch AnniFAREsary không chỉ hướng đến những hành trình tuyệt vời phía trước mà còn tri ân nhiều thế hệ hành khách đã trở thành một phần trong câu chuyện phát triển của Cathay, qua đó truyền cảm hứng cho những chuyến phiêu lưu mới trong nhiều năm tới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các ưu đãi trong chương trình AnniFAREsary của Cathay Pacific, vui lòng truy cập: www.cathaypacific.com/cx/vi_VN/offers/80yearstogether/flight.html