HAGL thoát thua, ông Vũ Tiến Thành bò trên sân

(VTC News) -

Phút 90+10 trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa, Đinh Quang Kiệt dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố núi. Ông Vũ Tiến Thành lập tức có màn ăn mừng bằng cách bò ngay trên sân thi đấu. Mãi đến khi huấn luyện viên thủ môn Trần Quốc Việt kéo dậy, ông Thành mới kết thúc chuỗi hành động "bùng nổ" của mình.

Theo giải thích từ chính giám đốc kĩ thuật của Hoàng Anh Gia Lai, trước trận đấu ông nói rằng Quang Kiệt "không biết ghi bàn" và nếu học trò làm được điều này, ông sẽ bò trên sân. Cuối cùng, nhà cầm quân lão làng này phải giữ lời hứa.

Bàn thắng của Quang Kiệt giúp HAGL không phải nhận trận thua ngay trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Phần lớn thời gian của trận đấu, HAGL bị đói thủ dồn ép liên tục.

HLV Vũ Tiến Thành bò ngay trên sân.

Bất chấp nhiều khó khăn nơi thượng tầng, CLB Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đầy ấn tượng. Họ tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng. Chỉ cần đội bóng xứ Thanh tinh tế và may mắn hơn, sẽ khó có khoảnh khắc ăn mừng cảm xúc của HLV Vũ Tiến Thành xuất hiện.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi nói: "Hoàng Anh Gia Lai rất may mắn trong ngày hôm nay. Chúng tôi tiếp cận trận đấu không tốt. Đông Á Thanh Hóa thể hiện rất đáng khen ngợi, chơi trên sân khách nhưng áp đặt được chúng tôi. Họ tiếp cận trận đấu tốt và có bàn thắng từ tình huống nguy hiểm".

Trận hòa này khiến HAGL và Thanh Hóa lần lượt xếp ở vị trí thứ 12 và 11. Trong khi đó, Đà Nẵng xếp cuối bảng và ngay phía trên là PVF-CAND.