Bê bối nhập tịch Malaysia có thể do người 'có quyền lực' gây ra

(VTC News) -

"Vậy là có người quá quyền lực đến mức có thể làm những điều sai trái mà vẫn thoát tội", cựu Thủ tướng Malaysia - ông Tun Dr Mahathir Mohamad trả lời trên chương trình Top News Podcast của Sinar Daily.

Trong văn bản dài 19 trang được công bố đêm 6/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhấn mạnh vụ giả mạo hồ sơ nhập tịch cầu thủ của Malaysia là vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu. Trận đấu được nhắc tới chính là thất bại với tỷ số 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6/2025.

Malaysia dùng hồ sơ giả nhập tịch cho nhiều cầu thủ.

Theo đánh giá của tờ The Star, một số cá nhân có thể quyền lực đến mức "trốn tránh trách nhiệm về mọi hành vi sai trái".

Ông Tun Dr Mahathir Mohamad nói: "Cầu thủ có nơi sinh thực sự ở Argentina nhưng họ ghi ở Penang. sinh ra ở Pelang là một lời nói dối. Đó là nỗ lực gian lận có chủ đích trên trường quốc tế. Khi ở bình diện quốc tế, bạn sẵn sàng nói dối, bịa đặt mọi thứ, cung cấp đủ loại thông tin sai sự thật thì điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi một người có quyền lực, một người có ảnh hưởng rất lớn.

Và vì ảnh hưởng đó, người ta tin rằng bản thân có thể thoát tội. Đây chính là điều họ đã làm nhưng chúng tôi không thể xác định được đó là ai".

Cũng theo vị lãnh đạo này có thể một số người "không làm gì sai vẫn có thể bị điều tra, trong khi những người làm sai thì được miễn trừ trách nhiệm".

Vụ bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sau khi FIFA phát hiện ra những điểm bất thường trong tài liệu của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Cơ quan quản lý của bóng thế giới đưa ra mức phạt vào tháng trước sau khi có khiếu nại sau trận đấu của họ với Việt Nam vào tháng 6.

Theo nhận định của ông Tun Dr Mahathir Mohamad, đây không phải âm mưu phá hoại bóng đá Malaysia. Những người làm sai hồ sơ nghĩ rằng có thể đứng trên luật pháp. Ông và nhiều người hâm mộ rất khao khát chiến thắng trong các trận đấu bóng đá nhưng mọi thứ phải được làm đúng luật.