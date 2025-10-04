Nhận định Man Utd đấu với Sunderland, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

(VTC News) -

Trận Man Utd đấu với Sunderland thuộc vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 diễn ra lúc 21h ngày 4/10. Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Man Utd vượt trội đối thủ dù phong độ gần đây của đội chủ nhà rất kém.

Nhận định Man Utd đấu với Sunderland

Man Utd đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 6 vòng đấu (thắng 2, hòa 1, thua 3). Brentford giữ vị trí thứ 5, giành được 11 điểm (thắng 3, hòa 2, thua 1).

Man Utd đứng đầu giải Ngoại Hạng Anh về số cú sút ở mùa giải này (trung bình 15,8 lần mỗi trận). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của "Quỷ đỏ" cao thứ hai toàn giải. Đội chủ sân Old Trafford để đối thủ thực hiện 9,3 cú sút/trận, nằm trong nhóm 3 đội có chỉ số này thấp nhất giải.

Tuy nhiên, những con số này không phản ánh Man Utd chơi hay. Đội chủ sân Old Trafford vẫn thiếu hiệu quả trong thế trận chủ động. Các học trò của huấn luyện viên Ruben Amorim thường chỉ gây sức ép và tạo ra cơ hội trong giai đoạn đầu trận hoặc khi đối thủ dẫn bàn và chuyển sang thế phòng ngự. Trong khi đó, hàng phòng ngự Man Utd luôn đầy rẫy sơ hở.

Man Utd kém hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự. (Ảnh: Reuters)

Sunderland khởi đầu mùa giải bằng thành tích không tồi đối với đội bóng mới lên hạng. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này không thua. Sunderland nằm trong nhóm 5 đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải.

Chỉ có 1 đội thủng lưới ít hơn Sunderland (4 bàn) là Arsenal (3 bàn). Điều này cho thấy khả năng phòng ngự là điểm mấu chốt trong lối chơi của đội bóng tân binh.

Dự đoán Man Utd vs Sunderland

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Man Utd là 59,7%. Con số này hoàn toàn vượt trội so với tỷ lệ thắng 19,2% của Sunderland. Tuy nhiên, Soccerway đưa ra nhận định hoàn toàn ngược lại: Man Utd 25% - Sunderland 51%. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá Man Utd chấp đối thủ 1 bàn.

Man Utd không có Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui (chấn thương). Casemiro trở lại sau án treo giò. Amad Diallo bình phục và tham gia các buổi tập gần nhất, có thể ra sân.

Danh sách chấn thương của Sunderland có Habib Diarra, Romaine Mundle, Dennis Cirkin, Aji Alese và Leo Hjelde. Reinildo Mandava vắng mặt do chưa hết án cấm thi đấu.

Đội hình dự kiến Man Utd: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Đội hình dự kiến Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee.

Dự đoán tỷ số: Man Utd 1-1 Sunderland.