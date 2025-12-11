Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 11/12: Kết quả thi đấu, bảng xếp hạng mới nhất

(VTC News) -

Hôm nay 11/12 là ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 33. Có 33 môn thể thao diễn ra, trong đó 14 môn trao huy chương gồm điền kinh, bóng rổ, billiards, canoe, đua xe đạp, trượt nước mạo hiểm, thể dục dụng cụ, jujitsu, judo, karate, võ thuật tổng hợp (MMA), snooker, bơi, taekwondo.

Cập nhật mới nhất

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 11/12 với 4 huy chương vàng.

16h hôm nay, U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia ở môn bóng đá nam, tranh suất vào bán kết.

3 cao thủ MMA Việt Nam đấu chung kết SEA Games 33.

Trực tiếp chung kết MMA

Kết quả SEA Games 33 của đoàn Việt Nam

9h50: Phạm Thanh Bảo (nam 100m bơi ếch), Võ Thị Mỹ Tiên (nữ 200m bơi hỗn hợp) giành quyền vào chung kết. Phạm Thanh Bảo là đương kim vô địch, giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Võ Thị Mỹ Tiên vừa giành huy chương bạc nội dung 200m bơi bướm hôm qua 10/12.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 11/12

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 19 13 9 41 2 Indonesia 5 9 7 21 3 Singapore 5 4 5 14 4 Việt Nam 4 4 16 24 5 Myanmar 2 4 1 7 6 Philippines 2 2 9 13 7 Malaysia 2 2 9 13 8 Lào 1 1 6 8 9 Brunei 0 1 1 2 10 Timor Leste 0 0 1 1

Cập nhật thứ hạng mới nhất: Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 11/12, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 26 môn. Sự chú ý của người hâm mộ hướng về đội tuyển bóng đá nữ và bóng đá nam U22 Việt Nam. Cả 2 đội bóng đều bước vào trận đấu quan trọng tranh suất vào bán kết.

Dưới đây là lịch thi đấu một số môn thể thao quan trọng của đoàn Việt Nam. Ngoài ra, các vận động viên Việt Nam còn thi đấu ở các môn bóng chày, cờ vua, xe đạp địa hình, mô tô nước, golf, bóng ném, bi sắt, đua thuyền buồm, quần vợt, teqball.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia thu hút nhiều sự quan tâm.

Lịch thi đấu môn bơi

Từ 9h: Vòng loại các nội dung

- Nam 50m bơi ngửa: Trịnh Trường Vinh

- Nam 50m tự do: Lương Nino

- Nữ 200m tự do: Nguyễn Khả Nhi

- Nam 100m bơi ếch: Phạm Thanh Bảo

- Nữ 200m bơi hỗn hợp: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân

Từ 18h: Chung kết các nội dung

Lịch thi đấu Bóng chuyền

12h30: Nữ Việt Nam vs Malaysia

Lịch thi đấu Điền kinh

16h50: Chung kết Nam nhảy 3 bước - Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện

17h: Vòng loại Nam 100m - Ngần Ngọc Nghĩa

17h25: Vòng loại Nữ 100m - Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý

17h50: Chung kết Nam 1.500m - Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời

18h05: Chung kết Nữ 1.500m - Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh

18h15: Chung kết nữ ném đĩa, nam 100m, nữ 100m

Lịch thi đấu Cầu lông

10h30: Vũ Thị Trang (chưa xác định đối thủ)

12h: Nguyễn Thùy Linh (chưa xác định đối thủ)

12h: Lê Đức Phát vs Zaki Ubaidillah (Indonesia)

13h: Nguyễn Hải Đăng vs Alwi Farhan (Indonesia)

14h: Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh vs Myanmar

15h: Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang vs Thái Lan

Lịch thi đấu Bóng rổ 3x3

11h25: Việt Nam vs Malaysia (Nam)

15h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)

Lịch thi đấu Boxing

14h: Nữ 54 kg - Võ Thị Kim Ánh vs Claudine Veloso (Philippines)

14h: Nam 46-48 kg - Nguyễn Linh Phụng vs Jay Bryan Baricuatro (Philippines)

Lịch thi đấu Đua thuyền kayak và canoe

9h: Vòng loại kayak đôi nam 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn

9h20: Vòng loại Canoe đôi nam 200m - Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức

9h45: Vòng loại Kayak đôi hỗn hợp 200m - Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo

Từ 15h: Chung kết các nội dung

Lịch thi đấu Bóng đá

16h: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

16h: Nữ Việt Nam vs Myanmar

Lịch thi đấu Thể dục dụng cụ

Từ 14h30: Chung kết các nội dung

- Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như

- Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện

- Nữ xà lệch: Trần Đoàn Quỳnh Nam

- Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong

Lịch thi đấu Judo

13h: Chung kết Nage no kata - Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh

13h: Chung kết Ju no kata - Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc

Lịch thi đấu Jujitsu

Từ 9h: Chung kết các nội dung

- Nam newaza 69 kg: Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng

- Nam newaza 85 kg: Nguyễn Tiến Triển, Phạm Lê Hoàng Linh

- Nữ newaza 48 kg: Phạm Thị Thu Hà

- Nữ newaza 57 kg: Trần hồng Ân

Lịch thi đấu Karate

Từ 11h: Vòng loại các nội dung

- Đồng đội nam kata: Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân

- Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên

Từ 13h30: Tranh huy chương đồng và chung kết

Lịch thi đấu Taekwondo

Từ 10h: Vòng loại các nội dung

- Nữ dưới 46 kg: Nguyễn Thị Mai vs Timor Leste

- Nam dưới 58 kg: Nguyễn Hồng Trọng vs Timor Leste

Lịch thi đấu MMA

13h: Chung kết Nam hiện đại 65 kg - Quàng Văn Minh vs Malaysia

13h: Chung kết Nữ truyền thống 54 kg - Dương Thị Thanh Bình vs Indonesia

14h30: Chung kết Nam hiện đại 60 kg - Trần Ngọc Lượng vs Indonesia.