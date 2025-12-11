Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 1-0 Malaysia hôm nay 11/12

Lê Thúy vào sân. Như vậy đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Trần Thị Thanh Thúy.

Hầu hết các vận động viên của đội Việt Nam đều ra sân ở SEA Games 33, chỉ còn Trần Thị Thanh Thúy và Lê Thanh Thúy vẫn được cho nghỉ.

Đội tuyển Việt Nam chạm mốc 20 điểm rất nhanh. Trận đấu mới diễn ra chưa đến 15 phút, tính cả 2 lần hội ý của đội tuyển Malaysia.

Các cầu thủ Malaysia không có chiều cao tốt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hầu như không bị cản trở bởi hàng chắn của đối thủ trong các pha dứt điểm.

Như Quỳnh xuống hàng sau. Lưu Huệ đang là nhân tố được dồn bóng ghi điểm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sử dụng đội hình có Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Bùi Thị Ánh Thảo.

Nhận định bóng chuyền nữ Việt Nam vs Malaysia

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Malaysia ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games 33. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt được kỳ vọng sẽ thắng nhanh để giữ sức cho giai đoạn tiếp theo của đại hội, hướng tới trận chung kết.

Malaysia không mạnh ở môn bóng chuyền. Đội tuyển nữ Malaysia mới 3 lần tham dự SEA Games trước đây. Thành tích tốt nhất của họ là xếp hạng 5 chung cuộc.

Ở lượt trận đầu tiên diễn ra hôm qua 10/12, Malaysia thua nhanh 3 hiệp trước Indonesia (12-25, 12-25, 16-25). Khả năng đội bóng này kiếm được 1 set thắng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất thấp.

Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Myanmar ở lượt trận đầu tiên (25-9, 25-10, 25-6). Kể cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn hoàn toàn vượt trội các đối thủ cùng bảng.

Trong cuộc đối đầu chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể đưa vào sân những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh.. ở một số thời điểm. Những ngôi sao này cũng cần một vài pha bóng để tạo nhịp thi đấu, lấy cảm giác bóng. Dù vậy, ở trận đấu với Malaysia, sân chơi chính của đội tuyển Việt Nam có lẽ vẫn dành cho những nhân tố mới.

Đặng Thị Kim Thanh sau khi trở lại đội tuyển Việt Nam cho thấy sự bắt nhịp nhanh chóng. Ánh Thảo được tạo nhiều cơ hội thể hiện trước Myanmar ở vị trí chủ công. Điều này mang đến tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam bởi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt luôn cần những phương án biến hóa đội hình.