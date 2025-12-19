Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 19/12: 6 võ sĩ Việt Nam đấu Thái Lan

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 19/12 có 32 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 15 huy chương vàng.

Niềm hy vọng HCV của đoàn Việt Nam đặt vào các môn boxing và vật tự do. Ở môn boxing, 6 võ sĩ Việt Nam lọt vào chung kết 6 hạng cân, đều chạm trán đối thủ người Thái Lan.

Môn vật có cơ hội nâng cao thành tích sau khi hoàn thành nhanh gọn chỉ tiêu giành 6 huy chương vàng chỉ sau 2 ngày thi đấu đầu tiên. Đây vẫn là môn thế mạnh của các vận động viên Việt Nam.

Tính đến 7h hôm nay 19/12, theo cập nhật Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất, đoàn Việt Nam có 73 huy chương vàng, 72 huy chương bạc và 99 huy chương đồng. Các vận động viên Việt Nam còn thiếu 17 huy chương vàng nữa mới hoàn thành được chỉ tiêu.

Nguyễn Văn Đương là 1 trong 6 võ sĩ boxing Việt Nam thi đấu chung kết với Thái Lan.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất

Boxing

14h: Chung kết

- Nữ 48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Thái Lan.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Huyền Trân vs Thái Lan.

- Nữ 60 kg: Hà Thị Linh vs Thái Lan.

- Nữ 70 kg: Hoàng Ngọc Mai vs Thái Lan.

- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Thái Lan.

- Nam 75 kg: Bùi Phước Tùng vs Thái Lan.

Vật

10h: Vòng loại

- Nam 57 kg vật tự do: Phạm Như Duy.

- Nam 65 kg vật tự do: Nguyễn Hữu Định.

- Nam 74 kg vật tự do: Cấn Tất Dự.

- Nam 86 kg vật tự do: Trần Văn Trường Vũ.

Nhảy cầu

14h: Chung kết Đôi nữ cầu cứng - Ngô Thị Thảo, Bùi Thị Hồng Giang.

17h: Chung kết Đôi nam cầu mềm 3m - Đặng Hoàng Tú, Đinh Anh Tuấn.

Bóng rổ

9h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Singapore.

Đua thuyền truyền thống

9h: Chung kết Thuyền 10 nữ 500m.

15h: Chung kết Thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 500m.

Cờ vua

9h: Bán kết, chung kết

- Đồng đội nam cờ nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy.

- Đồng đội nữ cờ nhanh: Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương.

- Nam cờ nhanh Makruk: Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo, Bảo Khoa, Hoàng Nam Thắng, Võ Thành Ninh.

Thể thao điện tử

15h: Chung kết Đồng đội nam Liên quân Mobile (Arena of Valor).

Đấu kiếm

10h: Vòng loại

- Đồng đội nam kiếm 3 cạnh.

- Đồng đội nữ kiếm liễu.

- Đồng đội nam kiếm chém.

14h: Bán kết, chung kết.

Thể dục nhịp điệu

14h: Chung kết đôi hỗn hợp - Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh.

15h: Chung kết đồng đội - Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo.

Trượt băng tốc độ

13h: Chung kết Nam 1.500m - Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Phúc Gia Hưng.

14h10: Chung kết Tiếp sức nam - Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Phi Long, Hoàng Khánh Việt.

Cầu mây

10h: Regu Nữ - Việt Nam vs Malaysia.

15h: Regu Nam - Việt Nam vs Malaysia.

15h: Regu Nữ - Việt Nam vs Indonesia.

18h: Regu Nam - Việt Nam vs Lào.

Bắn súng

9h30: Vòng loại Nam 50m súng trường 3 tư thế - Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân.

9h45: Vòng loại Nam 25 m súng ngắn bắn nhanh - Hà Minh Thành; Trần Công Hiếu; Phạm Quang Huy.

Bóng bàn

10h: Bán kết, chung kết đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Singapore.

Triathlon

7h: Chung kết Cá nhân nam - Lâm Quang Nhật, Vũ Đình Duân.

9h: Chung kết Cá nhân nữ - Nguyễn Thị Kim Cương.

Bóng chuyền

14h30: Tranh HCĐ nam - Việt Nam vs Philippines.

Bóng chuyền bãi biển

11h: Tranh HCĐ Đồng đội nam - Việt Nam vs Malaysia.

11h: Tranh HCĐ Đồng đội nữ - Việt Nam vs Indonesia.