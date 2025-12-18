Bị nợ lương 3 tháng vẫn dự SEA Games, võ sĩ Thái Lan ấm ức tố 'người nhà' xử ép

(VTC News) -

Ngày 17/12, nữ võ sĩ Mongkutpetch Phetprapha thất bại 28-29 trước đối thủ người Philippines Islay Erika Bomogao trong sự bất bình của khán giả. Theo tờ Matichon, cổ động viên, bình luận viên cũng như các chuyên gia cho rằng Mongkutpetch xứng đáng giành chiến thắng, nhưng kết quả chấm điểm của giám định viên và trọng tài ngược lại.

"Tôi rất buồn. Tôi đã tập luyện cả năm và hướng đến tấm huy chương vàng", Mongkutpetch trả lời phỏng vấn trong nước mắt. Theo Thairath, nữ võ sĩ này mới nhận được khoản thanh toán tiền lương bị nợ ngay trước trận chung kết.

Theo SiamSport, các võ sĩ của Thái Lan tham dự SEA Games 33 đã không được nhận tiền trợ cấp tập luyện suốt 3 tháng liên tiếp trước ngày lên đường thi đấu. Việc thiếu thốn tài chính khiến nhiều vận động viên rơi vào trạng thái căng thẳng, suy sụp tinh thần, thậm chí vừa tập luyện vừa bật khóc trên sân tập.

Môn muay Thái tại SEA Games 33 bất ngờ gây ồn ào trên truyền thông Thái Lan vì những vấn đề gây tranh cãi. Điều lạ lùng là không phải các võ sĩ nước khác mà chính đại diện của chủ nhà mới là những người tố bị xử ép.

Nữ võ sĩ Mongkutpetch Phetprapha, một trong các VĐV bị nợ lương.

Ngày 16/12, võ sĩ Phetsuphan P. Daorungruang (biệt danh Chalongchai Meeniladee) gây sốc khi công khai tuyên bố trận bán kết hạng 51kg nam đã bị sắp đặt để anh thua đối thủ Philippines, nhằm “dọn đường” cho một kịch bản huy chương khác.

Chứng kiến các trận đấu gây tranh cãi, ông bầu Muay Thai Natthadej Wachiraratthanawong, đã hai lần lên tiếng gay gắt trên mạng xã hội. Ông gọi đây là “trận đấu nhục nhã nhất” trong sự nghiệp theo dõi võ thuật của mình và bày tỏ sự thương cảm sâu sắc với các võ sĩ.

"Suốt cả đời xem võ, đây là trận đấu đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thấy. Tôi cứ tưởng chuyện dàn xếp huy chương chỉ là tin đồn. Đừng lợi dụng Muay Thái để kiếm lời như thế này.

Các vận động viên phải tự lo liệu cuộc sống suốt nhiều năm, tập luyện trong điều kiện cách ly, đến sát chung kết mới nhận được trợ cấp. Cuối cùng, đây có phải là thứ họ xứng đáng nhận được không?”, ông viết kèm theo những hashtag chỉ trích gay gắt SEA Games 2025.

Tôi không hiểu vì sao người taPhản hồi một số ý kiến từ chính các võ sĩ chủ nhà về kết quả gây tranh cãi của các trận đấu muay Thái tại SEA Games 33, Tiến sĩ Sakchai Tapsuwan - Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư Thái Lan, cũng là Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư thế giới (IFMA) khẳng định không có vấn đề tiêu cực. Ông Sakchai thừa nhận một số quyết định chấm điểm từ phía trọng tài còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, vị này khẳng định chắc chắn không tồn tại việc thiên vị hay dàn xếp, chia chác huy chương.

"Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ chính sách nào về việc "sắp xếp sẵn" huy chương như những lời đồn đoán gần đây. Thắng thua hoàn toàn dựa trên năng lực của các vận động viên. Tôi khẳng định chắc chắn không có chuyện ưu ái đội tuyển này hơn đội tuyển kia. Việc một số ý kiến cho rằng trọng tài làm việc chưa công tâm là tùy thuộc vào góc nhìn và quan điểm đánh giá của mỗi người”, ông chia sẻ.

Trao đổi với truyền thông, ông nhấn mạnh đội ngũ trọng tài không thuộc sự quản lý trực tiếp của liên đoàn mà do ban tổ chức bổ nhiệm. Vì vậy, thắc mắc về công tác chấm điểm cần được chuyển tới trưởng bộ phận trọng tài của ban tổ chứ