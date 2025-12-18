Đối thủ kiện xử ép, võ sĩ Thái Lan bị tước huy chương ngay trước lễ trao giải

(VTC News) -

Theo tờ Thairath, võ sĩ Thái Lan Phiraphon Mittasan trải qua khoảnh khắc cay đắng khi bị thu hồi tấm huy chương vàng mà anh chưa kịp cầm trên tay. Ban đầu, vận động viên chủ nhà là người chiến thắng - theo công bố của ban tổ chức - trong trận chung kết hạng cân 60-65 kg môn pencak silat.

Phiraphon đánh bại Muhammad Issul của đội tuyển Malaysia với tỷ số 60-57. Tuy nhiên, đội Malaysia không đồng tình với kết quả và lập tức gửi đơn khiếu nại lên tổ trọng tài. Đơn khiếu nại đầu tiên bị bác bỏ, song đoàn Malaysia tiếp tục nộp khiếu nại lần hai ngay trước lễ trao huy chương.

Kết quả của trận đấu bất ngờ được xét lại ngay trước khi các VĐV lên nhận giải.

Lần này, ban giám khảo chấp thuận xem xét lại và đưa ra phán quyết đảo ngược kết quả, công nhận Muhammad Issul là người chiến thắng chung cuộc. Theo đó, huy chương vàng được trao cho võ sĩ Malaysia, còn Phiraphon chỉ nhận huy chương bạc trong sự tiếc nuối. Điều đáng nói là quyết định này được đưa ra ngay trước khi Phiraphon bước lên bục nhận giải.

Đây không phải là lần đầu tiên môn pencak silat ở SEA Games 33 có tranh cãi liên quan đến việc tính điểm của trọng tài và giám định viên. Trong trận tứ kết hạng cân 50-55 kg nữ gặp võ sĩ Thái Lan, VĐV Nor Farah Mazlan của Malaysia thi đấu rất quyết liệt và liên tục tung ra các pha tấn công hiệu quả, nhưng lại bị xử ép, không được trọng tài chấm điểm xứng đáng. Nữ HLV cùng nhiều quan chức đã tiến tới khu vực trọng tài để khiếu nại, thậm chí xảy ra xô xát buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Đội tuyển Malaysia từng có cuộc xô xát với tổ trọng tài.

Ảnh hưởng của công tác trọng tài tại SEA Games 33 lần này là rất rõ rệt. Không chỉ đội tuyển Malaysia bày tỏ sự không hài lòng, mà đoàn Việt Nam cũng ghi nhận những bất công trong công tác phân xử thắng thua của tổ trọng tài.

Sáng 16/12, các võ sĩ Việt Nam liên tiếp nhận thất bại vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở môn pencak silat. Trong một trận đấu với chính võ sĩ Muhammad Issul của Malaysia ở hạng cân 65 kg, vận động viên Nguyễn Minh Triết đã nhận thất bại trong tình cảnh cay đắng.

Trong một tình huống tấn công quyết liệt, võ sĩ Muhammad Issul đấm thẳng vào cổ của Nguyễn Minh Triết. Cú đánh khiến võ sĩ Việt Nam lập tức ngã xuống sàn, ôm cổ và tỏ rõ sự đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu. Minh Triết thậm chí bị nôn ngay trên võ đài. Dù vậy, tổ trọng tài vẫn đưa ra quyết định xử thắng cho vận động viên người Malaysia. Đáng chú ý, dù Nguyễn Minh Triết vẫn nằm bất động trên sàn đấu, trọng tài và ban tổ chức vẫn bỏ mặc để thực hiện thủ tục kết thúc trận đấu.

Vũ Văn Kiên bật khóc vì bị xử thua.

Trước đó, ở trận bán kết hạng cân -60kg môn pencak silat, võ sĩ Vũ Văn Kiên đấu với vận động viên Thái Lan Janjaroen Tinnapat. Đại diện Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt về điểm số. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Vũ Văn Kiên lại bị trọng tài xử thua.

Văn Kiên tung cú đá chuẩn xác vào vùng giáp (bụng) của đối phương, được trọng tài ghi nhận thêm 2 điểm. Thế nhưng ngay sau đó, võ sĩ Thái Lan bất ngờ đổ gục xuống sàn, ôm mặt đau đớn. Điều đáng nói là Vũ Văn Kiên bị xử thua. Võ sĩ Việt Nam không kìm được nước mắt vì uất ức ngay trên sàn đấu.