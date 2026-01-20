Cập nhật Cúp C1 châu Âu hôm nay: Kết quả Champions League mới nhất

(VTC News) -

Lượt đấu thứ 7 là lượt trận áp chót của vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu mùa này. Sau 6 lượt đầu tiên, chỉ có 5 đội chắc chắn giành quyền đi tiếp là Arsenal, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City và Arsenal. Tuy nhiên, các đội bóng này cần đảm bảo vị trí trong top 8 để vào thẳng vòng 1/8 mà không cần thi đấu thêm vòng play-off.

Cập nhật mới nhất

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng, là đội duy nhất toàn thắng.

Các đội bóng cần có vị trí trong top 24 để giành quyền đi tiếp ở Champions League mùa này.

Arsenal đấu với Inter Milan ở lượt 7 Champions League.

Bảng xếp hạng Champions League mới nhất

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Arsenal 6 17-1 18 2 Bayern Munich 6 18-7 15 3 PSG 6 19-8 13 4 Man City 6 12-6 13 5 Atalanta 6 8-6 13 6 Inter Milan 6 12-4 12 7 Real Madrid 6 13-7 12 8 Atletico Madrid 6 15-12 12 9 Liverpool 6 11-8 12 10 Tottenham 6 13-7 11 11 Dortmund 6 19-13 11 12 Chelsea 6 13-8 10 13 Sporting 6 12-8 10 14 Barcelona 6 14-11 10 15 Newcastle 6 13-6 10 16 Marseille 6 11-8 9 17 Juventus 6 12-10 9 18 Galatasaray 6 8-8 9 19 AS Monaco 6 7-8 9 20 Bayer Leverkusen 6 10-12 9 21 PSV Eindhoven 6 15-11 8 22 Qarabag 6 10-13 7 23 Napoli 6 6-11 7 24 Copenhagen 6 9-17 7 25 Benfica 6 6-8 6 26 Union SG 6 7-15 6 27 Pafos 6 4-9 6 28 Athletic Bilbao 6 4-9 5 29 Olympiakos 6 6-13 5 30 Club Brugge 6 8-16 4 31 Frankfurt 6 8-16 4 32 Slavia Prague 6 2-11 3 33 Bodo/Glimt 6 9-13 3 34 Ajax 6 5-18 3 35 Villarreal 6 4-13 1 36 Kairat 6 4-15 1

Theo thể thức giải UEFA Champions League 2025-2026, Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Lịch thi đấu Cúp C1

Ngày 20/1

22h30: Kairat Almaty vs Club Brugge.

Ngày 21/1

0h45: Bodo Glimt vs Man City.

3h: Copenhagen vs Napoli.

3h: Inter Milan vs Arsenal.

3h: Olympiacos vs Bayer Leverkusen.

3h: Real Madrid vs AS Monaco.

3h: Sporting Lisbon vs PSG.

3h: Tottenham vs Dortmund.

3h: Villarreal vs Ajax

Ngày 22/1

0h45: Qarabag vs Frankfurt.

0h45: Galatasaray vs Atletico Madrid.

3h: Atalanta vs Athletic Bilbao.

3h: Bayern Munich vs Royal Union SG.

3h: Chelsea vs Pafos.

3h: Juventus vs Benfica.

3h: Marseille vs Liverpool.

3h: Newcastle vs PSV.

3h: Slavia Prague vs Barcelona.

Xem trực tiếp Cúp C1 - Champions League trên kênh nào?

Bản quyền phát sóng Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) mùa giải 2025-2026 tại Việt Nam thuộc sở hữu của TV360. Các trận đấu đều được chiếu trực tiếp trên hệ thống TV360 gồm ứng dụng di động và website tv360.vn.