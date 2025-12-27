  • Zalo

Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất vòng 18

Bóng đá AnhThứ Bảy, 27/12/2025 21:56:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Chi tiết bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 hôm nay: Đầy đủ thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 tiếp tục có nhiều biến động ở nửa trên. Chiến thắng của Man City tạo áp lực cho Arsenal. Trong cơn khủng hoảng lực lượng vì những chấn thương liên tiếp, "Pháo thủ" đối đầu Brighton trên sân nhà với nhiệm vụ phải thắng.

Cập nhật mới nhất

Dorgu ghi bàn duy nhất giúp Man Utd thắng Newcastle United.

Man City thắng Nottingham Forest, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Man Utd đánh bại Newcastle United ở trận đấu sớm.

Man Utd đánh bại Newcastle United ở trận đấu sớm.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 18

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Man City1843/1740
2Arsenal1731/1039
3Aston Villa1727/1836
4Chelsea1729/1729
5Man Utd1832/2829
6Liverpool1728/2529
7Sunderland1719/1727
8Crystal Palace1721/1926
9Brighton1725/2324
10Everton1718/2024
11Newcastle United1823/2323
12Brentford1724/2523
13Fulham1724/2623
14Tottenham1726/2322
15Bournemouth1726/2922
16Leeds United1724/3119
17Nottingham1818/2818
18West Ham1719/3513
19Burnley1719/3411
20Wolves179/372

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 18 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày 27/12

3h: Man Utd 1-0 Newcastle;

19h30: Nottingham Forest 1-2 Man City;

22h: Arsenal vs Brighton;

22h: Brentford vs Bournemouth;

22h: Burnley vs Everton;

22h: Liverpool vs Wolves;

22h: West Ham vs Fulham.

Ngày 28/12

0h30: Chelsea vs Aston Villa;

21h: Sunderland vs Leeds United;

23h30: Crystal Palace vs Tottenham.

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Minh Anh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn