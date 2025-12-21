  • Zalo

Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất vòng 17

Chi tiết bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Đầy đủ thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 có nhiều biến động hấp dẫn ở nhóm đầu bảng và các vị trí cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tính đến trước loạt trận tối 21/12, Arsenal tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 39 điểm. Man City bám sát phía sau với khoảng cách chỉ 2 điểm.

Nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu là các đội đứng từ thứ tư đến thứ 8 với khoảng cách chỉ 3 điểm.

Cập nhật mới nhất

Arsenal, Man City tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh.

Man Utd sẽ vượt qua Liverpool để chiếm vị trí thứ 5 nếu đánh bại Aston Villa.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 17

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1731/1039
2Man City1741/1637
3Aston Villa1625/1733
4Chelsea1729/1729
5Liverpool1728/2529
6Sunderland1719/1727
7Man Utd1630/2626
8Crystal Palace1721/1926
9Brighton1725/2324
10Everton1718/2024
11Newcastle United1723/2223
12Brentford1724/2523
13Tottenham1726/2322
14Bournemouth1726/2922
15Fulham1623/2620
16Leeds United1724/3119
17Nottingham1617/2518
18West Ham1719/3513
19Burnley1719/3411
20Wolves179/372

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 17 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày 20/12

19h30: Newcastle United 2-2 Chelsea;

22h: Wolves 0-2 Brentford;

22h: Man City 3-0 West Ham;

22h: Brighton 0-0 Sunderland;

22h: Bournemouth 1-1 Burnley.

Ngày 21/12

0h30: Tottenham 1-2 Liverpool;

3h: Leeds United 4-1 Crystal Palace;

3h: Everton 0-1 Arsenal;

23h30: Aston Villa vs Man Utd.

Ngày 23/12

3h: Fulham vs Nottingham Forest.

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

