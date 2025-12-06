Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 15 mới nhất

(VTC News) -

Sau vòng 14, các đội bóng của giải Ngoại Hạng Anh chỉ có 2-3 ngày nghỉ trước khi thi đấu tiếp vòng 15. Đội đầu bảng Arsenal làm khách trên sân của Aston Villa - một trong những đội có phong độ tốt nhất giải tính trong 10 vòng đấu gần nhất.

Nếu Arsenal sảy chân, Man City có cơ hội thu hẹp khoảng cách. Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola gặp thử thách không dễ dàng khi đối thủ của họ là "ngựa ô" Sunderland.

Man Utd đấu với Wolves ở vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 15)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 14 28/7 33 2 Man City 14 32/16 28 3 Aston Villa 14 20/14 27 4 Chelsea 14 25/15 24 5 Crystal Palace 14 18/11 23 6 Brighton 14 24/20 22 7 Sunderland 14 18/14 22 8 Man Utd 14 22/21 22 9 Liverpool 14 21/21 22 10 Everton 14 15/17 21 11 Tottenham 14 23/18 19 12 Newcastle United 14 19/19 19 13 Brentford 14 21/22 19 14 Bournemouth 14 21/24 19 15 Nottingham Forest 14 14/22 15 16 Fulham 14 18/22 14 17 Leeds United 14 16/26 14 18 West Ham 14 16/28 12 19 Burnley 14 15/28 10 20 Wolves 14 7/29 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 6/12 19h30 Aston Villa vs Arsenal 22h Bournemouth vs Chelsea 22h Everton vs Nottingham Forest 22h Man City vs Sunderland 22h Newcastle United vs Burnley 22h Tottenham vs Brentford 7/12 0h30 Leeds United vs Liverpool 21h Brighton vs West Ham 23h30 Fulham vs Crystal Palace 9/12 3h Wolves vs Man Utd

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.