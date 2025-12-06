Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 15 mới nhất

Sau vòng 14, các đội bóng của giải Ngoại Hạng Anh chỉ có 2-3 ngày nghỉ trước khi thi đấu tiếp vòng 15. Đội đầu bảng Arsenal làm khách trên sân của Aston Villa - một trong những đội có phong độ tốt nhất giải tính trong 10 vòng đấu gần nhất.
Nếu Arsenal sảy chân, Man City có cơ hội thu hẹp khoảng cách. Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola gặp thử thách không dễ dàng khi đối thủ của họ là "ngựa ô" Sunderland.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 15)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|14
|28/7
|33
|2
|Man City
|14
|32/16
|28
|3
|Aston Villa
|14
|20/14
|27
|4
|Chelsea
|14
|25/15
|24
|5
|Crystal Palace
|14
|18/11
|23
|6
|Brighton
|14
|24/20
|22
|7
|Sunderland
|14
|18/14
|22
|8
|Man Utd
|14
|22/21
|22
|9
|Liverpool
|14
|21/21
|22
|10
|Everton
|14
|15/17
|21
|11
|Tottenham
|14
|23/18
|19
|12
|Newcastle United
|14
|19/19
|19
|13
|Brentford
|14
|21/22
|19
|14
|Bournemouth
|14
|21/24
|19
|15
|Nottingham Forest
|14
|14/22
|15
|16
|Fulham
|14
|18/22
|14
|17
|Leeds United
|14
|16/26
|14
|18
|West Ham
|14
|16/28
|12
|19
|Burnley
|14
|15/28
|10
|20
|Wolves
|14
|7/29
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|6/12
|19h30
|Aston Villa vs Arsenal
|22h
|Bournemouth vs Chelsea
|22h
|Everton vs Nottingham Forest
|22h
|Man City vs Sunderland
|22h
|Newcastle United vs Burnley
|22h
|Tottenham vs Brentford
|7/12
|0h30
|Leeds United vs Liverpool
|21h
|Brighton vs West Ham
|23h30
|Fulham vs Crystal Palace
|9/12
|3h
|Wolves vs Man Utd
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
