Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 15 mới nhất

Bóng đá AnhThứ Bảy, 06/12/2025 16:11:52 +07:00
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 15), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Sau vòng 14, các đội bóng của giải Ngoại Hạng Anh chỉ có 2-3 ngày nghỉ trước khi thi đấu tiếp vòng 15. Đội đầu bảng Arsenal làm khách trên sân của Aston Villa - một trong những đội có phong độ tốt nhất giải tính trong 10 vòng đấu gần nhất.

Nếu Arsenal sảy chân, Man City có cơ hội thu hẹp khoảng cách. Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola gặp thử thách không dễ dàng khi đối thủ của họ là "ngựa ô" Sunderland.

Man Utd đấu với Wolves ở vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 15)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1428/733
2Man City1432/1628
3Aston Villa1420/1427
4Chelsea1425/1524
5Crystal Palace1418/1123
6Brighton1424/2022
7Sunderland1418/1422
8Man Utd1422/2122
9Liverpool1421/2122
10Everton1415/1721
11Tottenham1423/1819
12Newcastle United1419/1919
13Brentford1421/2219
14Bournemouth1421/2419
15Nottingham Forest1414/2215
16Fulham1418/2214
17Leeds United1416/2614
18West Ham1416/2812
19Burnley1415/2810
20Wolves147/292

Lịch thi đấu, kết quả vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
6/1219h30Aston Villa vs Arsenal
22hBournemouth vs Chelsea
22hEverton vs Nottingham Forest
22hMan City vs Sunderland
22hNewcastle United vs Burnley
22hTottenham vs Brentford
7/120h30Leeds United vs Liverpool
21hBrighton vs West Ham
23h30Fulham vs Crystal Palace
9/123hWolves vs Man Utd

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
