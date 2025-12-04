  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 14 mới nhất

Bóng đá AnhThứ Năm, 04/12/2025 07:57:38 +07:00Google News
(VTC News) -

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 14), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra giữa tuần. Arsenal tiếp tục đứng đầu, duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Brentford.

Sau khi cầm hòa Arsenal, Chelsea bất ngờ thua Leeds United và tụt lại so với 2 đội đầu bảng.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 14)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1428/733
2Man City1432/1628
3Aston Villa1420/1427
4Chelsea1425/1524
5Crystal Palace1418/1123
6Brighton1424/2022
7Sunderland1418/1422
8Liverpool1421/2122
9Man Utd1321/2021
10Everton1415/1721
11Tottenham1423/1819
12Newcastle United1419/1919
13Brentford1421/2219
14Bournemouth1421/2419
15Nottingham Forest1414/2215
16Fulham1418/2214
17Leeds United1416/2614
18West Ham1315/2711
19Burnley1415/2810
20Wolves147/292

Lịch thi đấu, kết quả vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
3/122h30Fulham 4-4 Man City
2h30Bournemouth 0-1 Everton
3hNewcastle 2-2 Tottenham
4/122h30Wolves 0-1 Nottingham Forest
2h30Burnley 0-1 Crystal Palace
2h30Brighton 3-4 Aston Villa
2h30Arsenal 2-0 Brentford
3h15Liverpool 1-1 Sunderland
3h15Leeds United 3-1 Chelsea
5/123hMan Utd vs West Ham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn