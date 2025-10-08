Nút giao cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập sâu, người dân mang nơm bắt cá

Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn khiến sông Cầu (Thái Nguyên) dâng nhanh, vượt mức báo động, lúc 3h ngày 8/10, mực nước tại trạm Gia Bảy đạt 29,90m, cao hơn kỷ lục năm 2024 hơn 1m. Nước lũ dâng cao khiến cho nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên cũng như các khu vực xung quanh như nút giao Tân Long (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) chìm sâu trong nước.
Nước lũ chảy xiết từ đoạn QL37 cắt ngang qua đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến nơi biến thành sông.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, sáng ngày 8/10 tại nút giao Tân Long (đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), hàng chục người dân mang nơm, vợt ra bắt cá.
Hàng chục người dân đứng giữa dòng nước lũ, tay cầm vợt, ánh mắt chăm chú quan sát dưới làn nước, chờ đợi cơ hội bắt những con cá bơi ngang.
Một số người dân cho biết cá bơi theo dòng nước lũ đã yếu đi nhiều nên khi thấy cá chỉ cần ra vớt là được.
Người dân phấn khởi khi bắt được cá.
Người dân hào hứng khoe chiến lợi phẩm sau 15 phút kiên nhẫn chờ bắt cá.
Anh Phạm Mạnh Đức (Thái Nguyên) cho biết: “Từ sáng đến giờ tôi đã bắt được gần một yến cá, chủ yếu là cá mè và cá chim. Chỉ cần thấy cá ngoi lên giữa dòng nước xiết, chúng tôi lập tức dàn hàng ngang, mang mơm và vợt ra bắt ngay.”
“Mặc dù là nước lũ nhưng dòng chảy không quá xiết, mực nước chỉ hơn đầu gối một chút nên chúng tôi mang vợt, nơm ra bắt cá,” một người dân cho biết.
Cảnh tượng hiếm thấy khi người dân thản nhiên bắt cá ngay trên đường cao tốc ngập nước.
Bình luận