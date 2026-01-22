Cao thủ Thiếu Lâm hạ 18 người đồng huyền thoại, sang Mỹ dạy võ Trung Quốc

(VTC News) -

Lưu Hướng Dương (DeRu), quê gốc An Huy, sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, tuổi thơ thường xuyên thiếu ăn. Từ rất sớm, ông gắn bó với võ thuật Thiếu Lâm. Theo tư liệu được ghi lại, từ năm 3 tuổi ông đã theo đại sư luyện võ, sau đó quy y và trở thành đệ tử của Đại hòa thượng Tố Hỷ – một nhân vật nổi tiếng của Thiếu Lâm Tự.

Nhờ đó, Lưu Hướng Dương trở thành truyền nhân đời thứ 31 của Thiếu Lâm, lĩnh hội được chân truyền công phu và được biết đến với biệt danh “Thiết Thối” (Chân sắt). Theo lời kể của chính ông, trước khi xuất sư, Lưu Hướng Dương đã vượt qua “Thập Bát Đồng Nhân trận” – một nghi thức truyền thống có lịch sử hàng trăm năm trong Thiếu Lâm.

Lưu Hướng Dương hồi tưởng: “Võ tăng Thiếu Lâm phải vượt qua Thập bát đồng nhân là truyền thống ngàn đời. Khi tôi xuất sư, cũng đã đánh qua trận 18 Đồng Nhân và thắng rất dễ dàng, bởi họ đều là học trò do tôi từng huấn luyện. Sư phụ xuống núi, làm đệ tử đương nhiên phải thành toàn – đó là lẽ nhân tình thế thái”.

Chân dung Lưu Hướng Dương

Ông cũng giải thích rằng trên thực tế, trận “Thập Bát Đồng Nhân” không phải là những cao tăng chuyên tu đối kháng, mà phần lớn là các tân tăng được điều động tạm thời từ nhiều lớp khác nhau. Nguyên nhân là do các lão tăng luyện võ lâu năm thường mang nhiều chấn thương, không muốn đảm nhận nhiệm vụ nặng nhọc này, trong khi các tân tăng còn trẻ, sung sức và sẵn sàng xông pha.

Sau khi rời Thiếu Lâm, Lưu Hướng Dương sang Mỹ truyền bá công phu Thiếu Lâm. Tại xứ cờ hoa, ông được nhiều người gọi là “cha đẻ của tán đả (tán thủ) Mỹ”, là người đầu tiên đưa võ Thiếu Lâm thực chiến đến Mỹ nghiên cứu, phát triển võ tự do trong môi trường đối kháng phương Tây.

Theo Sohu, Tán đả trong thi đấu hiện đại được phát triển trên nền tảng Thiếu Lâm tán thủ. Thiếu Lâm tán thủ là một môn võ đối kháng, trong đó hai bên linh hoạt vận dụng các kỹ thuật như đá, đấm, quật, khóa… nhằm nhanh chóng đánh ngã hoặc khống chế đối phương. Lưu Hướng Dương dung hợp những kỹ thuật thực chiến của Thiếu Lâm tán thủ vào thi đấu, làm tăng tính khốc liệt và hiệu quả của Sanda, qua đó thu hút ngày càng nhiều võ sĩ Mỹ tham gia bộ môn này.

Lưu Hương Dương từng làm HLV trưởng đội Sanda của Mỹ

Thời gian đầu sinh sống tại New Orleans, miền Nam nước Mỹ, Lưu Hướng Dương nhận thấy Taekwondo và Karate đang rất thịnh hành trong giới trẻ. Mang trong mình 1 thân võ nghệ, Lưu Hướng Dương quyết định truyền thụ những gì mình đã học cho các thanh niên tại đây. Nhờ nền tảng võ học vững chắc cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, ông nhanh chóng tạo được dấu ấn trong cộng đồng võ thuật Mỹ.

Từ đầu những năm 1990 đến đầu những năm 2000, ông giữ chức HLV trưởng đội tuyển Sanshou (Sanda) quốc gia Mỹ, đồng thời là Trọng tài trưởng các giải thi đấu Sanshou. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Hướng Dương, đội tuyển đã giành huy chương tại các giải võ thuật quốc tế và Giải vô địch Wushu thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của Lưu Hướng Dương, trình độ Tán đả của các võ sĩ Mỹ được nâng cao rõ rệt. Nhiều võ sĩ do ông đào tạo đã đạt thành tích cao, trong đó có Cung Le, Pat Barry… cùng nhiều võ sĩ khác hoạt động trong các hệ thống thi đấu đối kháng chuyên nghiệp.

Pat Barry (sinh năm 1979) cũng là một trong những đệ tử nổi tiếng của Lưu Hướng Dương. Khi còn là sinh viên đại học, Barry lần đầu tiếp xúc với tán đả Trung Quốc thông qua Lưu Hướng Dương và bắt đầu tập luyện bộ môn này. Ngày 2/12/2002, ngay trong lần đầu tham dự giải đấu, Pat Barry đã giành chiếc cúp vô địch đầu tiên trong sự nghiệp: danh hiệu hạng nặng của Liên đoàn Tán Đả Kung Fu (SKF). Sau này Pat Barry còn thi đấu MMA ở UFC, từng giành chức vô địch hạng nặng Combat USA.

Trong thời gian góp mặt ở UFC, Pat Barry 2 lần được trao danh hiệu Fight of the Night trong các trận gặp Antoni Hardonk và Christian Morecraft, đồng thời hai lần giành giải Knockout of the Night khi đối đầu Antoni Hardonk và Shane del Rosario. Năm 2012, pha knock-out của Pat Barry trong trận đấu với Shane del Rosario được UFC.com xếp hạng thứ 5 trong danh sách Knockout of the Year.

Pat Barry được Lưu Hướng Dương dạy võ thuật

Song song với hoạt động huấn luyện tán đả, Lưu Hướng Dương bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Hoa Kỳ từ năm 1987 tại University of Mobile, sau đó tiếp tục giảng dạy tại University of South Alabama từ năm 1989. Năm 1999, ông chính thức thành lập Học viện Thiếu Lâm (Shaolin Institute) tại Mobile, bang Alabama.

Trong số các đệ tử của Lưu Hướng Dương còn có Wael Karika Muhammed, nhà vô địch Sanda thế giới với thành tích MMA 6 trận thắng, 0 thua tại Mỹ; cùng nhiều nhà vô địch quốc tế và quốc gia khác như Melvin Guillard, Juan Zarate, Dustin Carbajal, A.J. Verret, Robert Pritchett, Mike Altman, Robert Higginbotham, Li Qiang, K.J. Noon, Steve Dang, Shi Zhong Qin, Aaron Honeycutt, Ruddi Ott, Max Chen, Albert Pope, David Sanders…

Trong hơn 20 năm, Lưu Hướng Dương còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Sanda của Liên đoàn Wushu Pan American – một trong bốn liên đoàn trực thuộc Liên đoàn Wushu Quốc tế. Theo thống kê, ông đã đào tạo hơn 100 môn đồ giành chức vô địch quốc tế, trong đó có 5 nhà vô địch thế giới.