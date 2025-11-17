Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự không được sự phụ dạy võ, phải học cao thủ bên ngoài

(VTC News) -

Khi nhắc đến Hác Thích Trai, đánh giá mà mọi người thường nghe nhất chính là: “Ông ấy là một người đại thiện nhân”. Hác Thích Trai không chỉ là một vị tông sư Thiếu Lâm được muôn người kính ngưỡng, mà còn được tôn xưng là “quyền phổ sống của Thiếu Lâm”.

Ông chính là sư phụ của Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì của Thiếu Lâm Tự. Đáng chú ý, Hác Thích Trai không phải là tăng nhân trong chùa.

Người dạy võ công cho cựu trụ trì Thiếu Lâm

Hác Thích Trai là người kế thừa Thiếu Lâm võ công đương đại, nhờ võ nghệ xuất sắc và trí nhớ nhìn qua là nhớ mãi, được tôn là “quyền phổ sống của Thiếu Lâm”. Ông không phải là tăng nhân trong chùa mà là 1 tu sĩ ẩn cư gần đó.

Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Hác Thích Trai thường tận dụng thời gian nửa đêm, trong căn phòng phụ không có cửa sổ của gia đình, dưới ánh nến, đối chiếu quyền phổ để nghiên cứu Thiếu Lâm quyền pháp, tự tu luyện Thiếu Lâm công phu.

Hác Thích Trai là người truyền thụ võ nghệ cho Thích Vĩnh Tín

Sinh ra trong loạn thế, mang lòng từ bi, Hác Thích Trai ngoài thành tựu võ công, còn có đức hạnh tu dưỡng rất cao. Năm 22 tuổi, ông tự học y thuật, sau đó bái danh y Tây Dự Lý Bảo Sơn làm thầy, lập chí học giỏi y thuật. Khi y thuật đã thành, ông khám bệnh miễn phí cho dân chúng, chưa từng thu một đồng.

Theo học giả nghiên cứu văn hóa Thiếu Lâm thành phố Đăng Phong – Nhạc Hiểu Phong – giới thiệu, do sư phụ nhập môn của Hác Thích Trai là Thích Hành Chính – một vị hòa thượng cả đời hoằng dương thiền pháp, mang tâm Bồ Tát – nên thời thanh niên, Hác Thích Trai vừa học võ, học y, tham thiền lễ Phật, vừa giúp cha mẹ vất vả cày cấy ruộng đồng, đồng thời dốc hết gia sản để cứu tế hàng xóm láng giềng và chư tăng Thiếu Lâm Tự.

Phẩm chất cao thượng, sự khiêm tốn học tập lâu dài, sự cần mẫn luyện công đã khiến Hác Thích Trai dù còn trẻ tuổi đã trở thành một vị tông sư võ thuật Thiếu Lâm được muôn người kính ngưỡng.

Thích Vĩnh Tín là đệ tử của Hác Thích Trai

Năm 1973, Thích Vĩnh Tín 16 tuổi, lúc bấy giờ làm tạp dịch ở một quán cơm nhỏ của Thiếu Lâm Tự, trưởng công an địa phương dẫn Thích Vĩnh Tín đến gặp đại hòa thượng Thích Hành Chính. Do Thích Hành Chính bị mù cả hai mắt, nên đã giao Thích Vĩnh Tín cho Hác Thích Trai.

Hác Thích Trai đối đãi Thích Vĩnh Tín như con ruột, yêu thương có thừa, không tiếc sức lực, đem hết một thân võ nghệ truyền thụ hết. Thích Vĩnh Tín không chỉ luyện Đạt Ma trượng rất tốt, mà công phu khác cũng cực kỳ xuất sắc.

Truyền thụ võ công trong đêm

Sau này trong xã hội có người nghi ngờ Thích Vĩnh Tín không biết Thiếu Lâm võ công, Hác Thích Trai bác bỏ rằng: “Có tôi Hác Thích Trai đây, ai dám nói Thích Vĩnh Tín không biết Thiếu Lâm võ công!”.

Hác Thích Trai còn giải thích thêm, lúc đó ông dạy Thích Vĩnh Tín luyện công đều vào ban đêm và phải vào ban đêm, vì Thiếu Lâm võ công xưa nay “lục nhĩ bất truyền” (khi truyền thụ võ công không được có người thứ ba có mặt), chỉ khi chiến loạn mới luyện vào ban ngày.

Về việc này, học giả nghiên cứu văn hóa Thiếu Lâm Nhạc Hiểu Phong viết bài cho rằng, từ cuối nhà Thanh đến thập niên 80 của thế kỷ trước, các quyền sư dân gian gần Thiếu Lâm Tự luyện công và truyền nghệ phần lớn chọn ban đêm, địa điểm cũng thường ở nghĩa địa hoặc rừng cây hoang vắng hẻo lánh, một để chuyên tâm, hai để tránh người.

Thiếu Lâm Tự tuy rất chú trọng thế hệ và quan hệ sư đồ truyền thừa, nhưng Hác Thích Trai là đệ tử tục gia. Quan hệ sư đồ tục gia xa không nghiêm ngặt bằng trong chùa, nên trong chùa Hác Thích Trai và Thích Vĩnh Tín là sư huynh đệ, còn ở tục gia thì Hác Thích Trai lại là sư phụ của Thích Vĩnh Tín.

Thích Vĩnh Tín khẳng định đã học 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm

Năm 2013, Thích Vĩnh Tín chia sẻ về việc bản thân đã luyệt 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. “Võ thuật Thiếu Lâm có 72 công pháp, cũng gọi là 72 nghệ. Thời xưa, Thiếu Lâm Tự có đến hàng ngàn nhà sư, rất nhiều người trong số họ đều luyện võ. Căn cứ vào sở thích mà mỗi người sẽ chọn vài môn để luyện, cách này khiến việc luyện võ sẽ tốt hơn. Chính vì thế mà sinh ra cách gọi ’72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm”, Thích Vĩnh Tín cho biết.

Ông nói tiếp: “Thời Trung Hoa dân quốc những năm đầu của thế kỷ trước, chùa Thiếu Lâm từng viết thành sách về những môn võ này. Nhưng thực ra, có 12 môn cơ bản thường được sử dụng, luyện tập, những môn khác cũng tương tự 12 môn cơ bản”.

Thích Vĩnh Tín chia sẻ: “Môn nào trong 72 tuyệt kỹ tôi cũng từng luyện qua, nhưng chưa luyện tới mức giỏi (cười). Thực ra võ nghệ Thiếu Lâm thì dễ học, dễ luyện, nhưng luyện giỏi thì cực khó”.

Về phần Hác Thích Trai, chiều 13/3/2014, trên đường ngồi xe về Đăng Phong, ông gặp tai nạn bất ngờ, qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố lệnh bắt giữ ông Thích Vĩnh Tín (Shi Yongxin) với các cáo buộc tham ô, lạm dụng công quỹ và nhận hối lộ. Thích Vĩnh Tín từng là trụ trì Thiếu Lâm Tự - ngôi chùa nổi tiếng trong văn hóa, lịch sử Trung Quốc - và phạm tội trong thời gian giữ chức vụ này. Vụ bê bối của Thích Vĩnh Tín gây chấn động trong giới Phật giáo Trung Quốc. Ngày 27/7, Thiếu Lâm Tự ra thông báo xác nhận ông bị điều tra vì tham ô tài sản chùa, sử dụng sai quỹ dự án và duy trì quan hệ không phù hợp với nhiều phụ nữ, trong đó có con ngoài giá thú. Một ngày sau, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tuyên bố thu hồi chứng nhận thụ giới của ông – giấy tờ công nhận tư cách tu sĩ trong tăng đoàn.