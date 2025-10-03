Ngôi sao Mỹ cạo trọc đầu, sang Trung Quốc học võ Thiếu Lâm Tự để 'chữa lành'

(VTC News) -

Video những khoảnh khắc của Victor Wembanyama ở Thiếu Lâm Tự

Sau khi kết thúc mùa giải sớm vì cục máu đông hiếm gặp ở vai, tài năng người Pháp Victor Wembanyama được bắt gặp tại chùa Thiếu Lâm nổi tiếng ở Trung Quốc với cái đầu trọc và đang ngồi thiền.

Trở thành “đệ tử Thiếu Lâm Tự”

VĐV bóng rổ người Pháp 21 tuổi từng 2 lần được bầu chọn vào đội hình LNB All-Star với sự đồng thuận tuyệt đối, giành danh hiệu MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) trận All-Star 1 lần và 3 lần đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất Pro A. Victor Wembanyama còn được bầu là Tân binh của năm NBA 2024, cùng tuyển bóng rổ Pháp giành huy chương bạc tại Thế vận hội 2024.

Kể từ tháng Hai, Victor Wembanyama phải ngồi ngoài vì chứng huyết khối tĩnh mạch sâu hiếm gặp, bỏ lỡ luôn vòng playoff khi San Antonio Spurs bị loại.

Victor Wembanyama sang Trung Quốc để tham gia khóa tu 10 ngày

Hồi tháng 6 năm nay, người hâm mộ phát hiện ra Victor Wembanyama có mặt tại chùa Thiếu Lâm. Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Wembanyama — đầu đã cạo, gương mặt trầm lặng — ngồi trong phòng thiền giữa những bức tượng Phật nhỏ. Ở tấm hình khác, anh đang chuẩn bị đồ ăn chay.

Wembanyama được cho là đã tham gia khóa tu 10 ngày ở Thiếu Lâm Tự để tìm kiếm sự bình an và sức mạnh tinh thần. Một người dùng X (Twitter) có tên EnmingHuang đã chia sẻ nhiều bức ảnh của Wemby kèm dòng chú thích: “Wembanyama đang bước vào 10 ngày huấn luyện kín ở chùa Thiếu Lâm. Đừng làm phiền anh ấy. Có thể sẽ không có tin tức gì từ anh ấy trong 10 ngày tới!”. Một tài khoản khác gọi anh là: “Có lẽ là ‘nhà sư cao nhất’ trong lịch sử, cả cổ đại lẫn hiện đại”. Rốt cuộc sự thật ra sao?

Wembanyama đã chia sẻ với truyền thông về việc tới Thiếu Lâm Tự học thiền và cả võ công. “Tôi chính thức là một phần của thế hệ thứ 34 các võ tăng Thiếu Lâm”, Wembanyama tiết lộ trong buổi phỏng ngày 14/7.

Cái đầu trọc của Victor Wembanyama khiến nhiều người bất ngờ

Khi được được chẩn đoán mắc huyết khối tĩnh mạch sâu ở vai, buộc phải kết thúc sớm mùa giải năm hai xuất sắc tại NBA, Wembanyama rơi vào trạng thái suy sụp. “Tôi sợ rằng mình sẽ không thể chơi bóng rổ nữa. Đôi khi, chúng ta có những suy nghĩ phi lý về những điều ta trân trọng nhất. Nhưng những suy nghĩ đó cũng thay đổi bạn, khiến bạn trở nên tốt hơn”, anh tâm sự.

Vào thời điểm khó khăn đó, Wembanyama nảy ra ý định tới Thiếu Lâm Tự: “Tôi đã ở đó gần 2 tuần. Tôi đến vì nhiều lý do. Dĩ nhiên có yếu tố tâm linh, nhưng tôi cũng đến để tập luyện và chuẩn bị thể lực. Quyết định này xuất phát từ tôi. Tôi muốn phát triển cơ thể, giúp nó thực hiện được những điều mà cách đây hai tháng tôi chưa làm được, mở rộng khả năng vận động thể chất”.

Những bài tập ở Thiếu Lâm Tự đã giúp ích cho Victor Wembanyama

Được đồng hành bởi HLV thể lực Guillaume Alquier (cũng tham gia khóa tu), Wembanyama đã tuân thủ nghiêm ngặt lối sống hằng ngày của các nhà sư Thiếu Lâm. “Cạo đầu là việc đầu tiên tôi làm. Nó liên quan đến Phật giáo. Tôi khá chắc là mình đã trở thành Phật tử rồi, đúng không? Họ bắt tôi nói điều gì đó bằng tiếng Trung, nhưng tôi cũng không chắc nó có nghĩa là gì”, anh hài hước kể, đồng thời cho biết mình đã tập kungfu mỗi ngày.

Sau trải nghiệm ở Thiếu Lâm Tự, Wembanyama đã sẵn sàng trở lại

Wembanyama kể tiếp về khoảng thời gian của mình ở Thiếu Lâm Tự. “Chúng tôi sống cuộc đời của các võ tăng, hòa quyện giữa Phật giáo và luyện võ cường độ cao", Wembanyama chia sẻ với tờ L’Équipe của Pháp. “Nó rất khắc nghiệt. Tôi thực hiện những động tác chưa từng làm trong đời. Mỗi ngày là hơn 1.000 lần đá chân, nhảy, giữ thăng bằng và kéo giãn. Chúng tôi sử dụng những cơ bắp hiếm khi được dùng, và chúng nhanh chóng bị quá tải. Tôi trải qua những cơn đau nhức dữ dội nhất trong đời”, anh nhớ lại.

“Có lúc quá sức, tôi phải thực hiện chậm lại. May mắn là shifu (sư phụ) của tôi rất thấu hiểu. Dù vậy, tôi vẫn hoàn thành trải nghiệm và trở thành những võ tăng vào cuối khóa”, Wembanyama kể tiếp.

Wembanyama trải qua khoảng thời gian thú vị tại Thiếu Lâm Tự

“Các bài tập giúp tôi nhận ra rằng chúng ta không có cả cuộc đời để làm mọi việc. Phải biết giải phóng khỏi những xiềng xích chính mình tự trói buộc”, ngôi sao bóng rổ người Pháp khẳng định.

Trong khi đó, người được gọi là “nhà sư Thiếu Lâm ở châu Phi đầu tiên”, Dominique Saatenang tiết lộ với L’Équipe về quá trình tập luyện mà Wembanyama trải qua. “Ngay khi thức dậy, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Sau đó là nhập môn thiền định, rồi ăn sáng lúc 6 giờ. Tiếp đến là ba giờ tập luyện kung-fu, ăn trưa lúc 11 giờ 30, và buổi chiều tiếp tục huấn luyện”, Dominique Saatenang nói tiếp.

Không giống như khách du lịch, Wembanyama được tiếp cận sâu hơn với đời sống tu viện. Võ sư kung-fu Alexandre Cordaro – người có mặt trong chuyến đi – cho biết: “Có một nguyện đường linh thiêng dưới lòng đất mà rất ít người được vào. Khách du lịch thì không, nhưng Victor thì được phép”.

Wembanyama được tiếp cận sâu hơn với đời sống tu viện

Đặc quyền này giúp Wembanyama tiếp xúc gần gũi với các nhà sư Thiếu Lâm – những người “sống và ngủ trong tư thế ngồi kiết già” ở mức độ tâm linh cao nhất. Dominique Saatenang lý giải việc Wembanyama gây bất ngờ khi xuất hiện với cái đầu cạo trọc: “Cạo đầu là dấu hiệu của Thiếu Lâm Tự. Đầu chúng ta cần được thở, năng lượng đi vào từ đỉnh đầu”.

Trong khi đó, Alexandre Cordaro cho biết “lịch tập rất khắt khe”, ngày nào của Wembanyama cũng gắn liền với các nghi lễ Phật giáo và những bữa ăn chay. Một lối sống khắc khổ mà anh chấp nhận để “làm được những điều mà hai tháng trước còn chưa thể làm".

Wembanyama tận hưởng cuộc sống ở Thiếu Lâm Tự

Sau khi hoàn thành khóa tịnh tu kéo dài 10 ngày tại ngôi chùa Thiếu Lâm nổi tiếng trên núi Tung Sơn, Wembanyama đã vượt qua kỳ đánh giá võ thuật khắt khe và chính thức được trao tặng danh hiệu “Thiếu Lâm Nhất Đoạn”, trở thành cầu thủ NBA đầu tiên trong lịch sử nhận được chứng nhận đẳng cấp trong Kung Fu Thiếu Lâm. Hệ thống xếp hạng Thiếu Lâm Kung Fu Đoạn – Phẩm – Vinh Dự là chuẩn mực nghiêm ngặt để đánh giá trình độ võ thuật. Hệ thống chia thành ba cấp, mỗi cấp có chín bậc. Việc thăng hạng yêu cầu vượt qua các kỳ kiểm tra lý thuyết và kỹ thuật khắt khe.

Ngoài khoảng thời gian ở Thiếu Lâm Tự, Wembanyama còn có những trải nghiệm khác như chơi cờ vua ở Pháp, đá bóng ở Costa Rica, cũng như tập luyện cùng cựu sao bóng rổ, Kevin Garnett. Anh thổ lộ: “Chúng ta cần nhiều trải nghiệm khác nhau để phát triển, cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Wembanyama đã sẵn sàng trở lại

Sau 5 tháng hồi phục, Wembanyama đã vượt qua kiểm tra y tế và được phép thi đấu trở lại. Trong khoảng thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ về việc Wembanyama. Các đồng đội ở San Antonio Spurs chứng kiến tận mắt thể lực khó tin của Wembanyama trong một bài tập phòng thủ khi VĐV này lần lượt kèm từng cầu thủ một đối một mà không được nghỉ. Sau khi hoàn tất, anh lập tức chạy hết sân và lặp lại bài tập. “Tôi chưa bao giờ thấy ai tập luyện như thế. Thật điên rồ khi chứng kiến”, Julian Champagnie chia sẻ với The Athletic.

Wembanyama cho biết anh đã có những cải thiện thể chất rõ rệt sau mùa Hè này. Anh cảm thấy khỏe hơn, nặng cân hơn, đồng thời giữ được thể lực và sự kiểm soát tốt hơn. San Antonio Spurs sẽ là ẩn số lớn nhất của NBA mùa 2025/26 và bước tiến tiếp theo của Wembanyama sẽ quyết định liệu họ có thể bứt phá hay không.