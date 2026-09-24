Canxi Cơm – tên gọi thân quen trong diện mạo mới

(VTC News) -

Sự thay đổi không chỉ nằm ở thiết kế bao bì, mà còn phản ánh cách một tên gọi đời thường dần trở thành dấu hiệu nhận biết của sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Canxi Cơm chính thức ra mắt diện mạo mới từ ngày 19/9/2026.

Tên gọi được định hình từ đời sống

Khi Unical For Rice được giới thiệu tại Việt Nam, tên sản phẩm cho thấy mối liên hệ với cách sử dụng cùng quá trình chuẩn bị bữa ăn. Nhưng trong giao tiếp hằng ngày, một tên tiếng Anh không phải lúc nào cũng thuận tiện để ghi nhớ và nhắc lại. Người dùng vì thế gọi sản phẩm theo cách trực tiếp hơn: Canxi Cơm.

Hai từ giản dị cùng lúc chuyển tải hai lớp nghĩa. “Canxi” giúp xác định nhanh ngành hàng, “Cơm” gợi đến một thói quen quen thuộc và không gian gần gũi của gia đình Việt. Tên gọi ấy vừa mô tả cách sản phẩm đi vào đời sống, vừa gắn với hình ảnh một bữa ăn được chuẩn bị bằng sự quan tâm dành cho người thân.

Và cứ thế Canxi Cơm đã trở thành cái tên quen thuộc trong lời dặn mua hàng của mỗi gia đình, thậm chí cả trong trao đổi giữa các nhà phân phối và các đại lý.

Kỷ niệm cột mốc 10 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu đã quyết định đưa tên Canxi Cơm lên vị trí nổi bật trên bao bì mới, nhưng Unical và tên Bột Unical For Rice vẫn được giữ nguyên. Đây không phải sự tách rời khỏi nguồn gốc ban đầu, mà là cách thương hiệu thu hẹp khoảng cách giữa tên gọi quốc tế và ngôn ngữ đời sống của người Việt.

10 năm nhìn lại, từ Unical for Rice đến Canxi Cơm.

Qua một thập kỷ, Canxi Cơm không còn chỉ là cách gọi rút gọn của Unical For Rice. Nó trở thành dấu hiệu nhận biết được hình thành từ chính quá trình sử dụng. Việc đưa tên gọi này lên vị trí trung tâm trên bao bì là bước đi theo sau thực tế thị trường: diện mạo chính thức bắt kịp một thói quen đã tồn tại từ trước.

Gần gũi hơn nhưng không thay đổi nguồn gốc

Trên bao bì mới, Canxi Cơm được thể hiện rõ và dễ đọc hơn. Tên Unical được trình bày tinh gọn nhưng vẫn hiện diện cùng tên Bột Unical For Rice. Cấu trúc này giúp người mua nhận ra sản phẩm bằng tên gọi quen thuộc, đồng thời giữ mối liên hệ với Unical Nhật Bản.

Theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp, Unical For Rice đã được cấp bằng sáng chế tại bảy quốc gia gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Hàn Quốc. Sản phẩm cũng đã từng được đưa vào Đề án 818 của Cục Dân số, Bộ Y tế. Đại diện Công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh cho biết, doanh nghiệp là đơn vị hợp tác phân phối độc quyền Unical For Rice tại Việt Nam.

Như vậy, phần thay đổi nằm ở cách sản phẩm giao tiếp với thị trường, không phải ở xuất xứ. Nếu Unical cho biết sản phẩm đến từ đâu, thì Canxi Cơm giúp người Việt gọi tên và nhận ra sản phẩm theo cách tự nhiên hơn. Hai yếu tố được đặt cạnh nhau thay vì thay thế lẫn nhau.

Diện mạo mới của một hành trình quen thuộc

Từ ngày 19/09/2026, Canxi Cơm với diện mạo mới đã chính thức được phân phối trên toàn hệ thống đại lý tại Việt Nam.

Trong giai đoạn chuyển đổi, người tiêu dùng có thể bắt gặp cả bao bì cũ và bao bì mới, tùy thời điểm nhập hàng và lượng hàng còn lại của từng đại lý. Theo Tân Đức Minh, sự hiện diện đồng thời của hai mẫu bao bì không đồng nghĩa với việc xuất hiện hai dòng sản phẩm khác nhau. Trên mẫu mới, tên Canxi Cơm nổi bật hơn nhưng dấu hiệu Unical và tên Bột Unical For Rice vẫn được giữ lại.

Để hạn chế nhầm lẫn, doanh nghiệp phối hợp với các kênh phân phối và hệ thống đại lý cập nhật hình ảnh so sánh cũ - mới, nội dung nhận diện và thông tin tư vấn. Người mua được khuyến nghị kiểm tra đầy đủ thông tin trên nhãn, thông tin truy xuất, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm và lựa chọn các điểm bán chính thức.

Canxi Cơm - diện mạo mới, câu chuyện quen thuộc với gia đình Việt.

Trong một thị trường, nơi người mua chỉ có vài giây để nhận ra sản phẩm trên kệ hàng hoặc màn hình điện thoại, tên gọi dễ đọc và dễ nhớ có ý nghĩa thực tế. Tuy nhiên, câu chuyện của Canxi Cơm không chỉ nằm ở hiệu quả nhận diện. Nó cho thấy một thương hiệu có thể thay đổi từ việc lắng nghe cách người tiêu dùng đã đưa sản phẩm vào ngôn ngữ hằng ngày.

Sau 10 năm, Canxi Cơm bước sang diện mạo mới bằng một thay đổi dễ nhìn thấy nhưng không xa lạ. Tên gọi vốn đã được thị trường sử dụng nay xuất hiện ở vị trí rõ ràng hơn; nguồn gốc Unical Nhật Bản vẫn được duy trì. Cái mới, trong trường hợp này, không phủ lên điều cũ mà giúp điều vốn quen thuộc được gọi đúng tên.