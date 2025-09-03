Cấm ô tô trên 18 tấn chạy hướng cầu Vĩnh Tuy đi Nguyễn Khoái sau vụ cháy bãi xe

(VTC News) -

Ngày 3/9, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhánh Ramp CV1C, hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái sau vụ cháy hàng trăm xe máy dưới gầm cầu.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, Sở Xây dựng cấm toàn bộ các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi Nguyễn Khoái. Xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn chuyển hướng đi thẳng cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai để đi các hướng khác.

Thời gian thực hiện từ ngày 3/9.

Vụ cháy thiêu rụi khoảng 500 xe máy dưới gầm cầu.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị thi công tổ chức lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng 18 tấn trên nhánh Ramp CV1C hướng cầu Vĩnh Tuy đi đường Nguyễn Khoái.

Các đơn vị này được giao bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi hướng dẫn điều phân luồng giao thông 24/24h đặc biệt trong cung giờ cao điểm để tránh tuyệt đối tình trạng ùn tắc trên nhánh Ramp CV1C.

Đồng thời, các đơn vị thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình giao thông tại nhánh Ramp CV1C và khu vực các tuyến đường giao thông, nút giao xung quanh để đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trong khu vực, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên nhánh Ramp CV1C.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực nhánh Ramp CV1C và các tuyến đường, nút giao thông xung quanh nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật Đường bộ và Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố thông báo cho các xí nghiệp vận hành các tuyến buýt trong trường hợp xảy ra ùn tắc phải thực hiện chuyển hướng lưu thông xuống đường Minh Khai để đảm bảo an toàn giao thông.