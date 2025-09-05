Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 157 của Thủ tướng về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Công điện nêu, vào hồi 13h ngày 30/8 xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Vụ cháy khiến 500 xe máy bị thiêu rụi và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Hiện trường vụ cháy.

Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nêu trên, đồng thời ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên.

Lãnh đạo TP Hà Nội cần làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội và Công an các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Nội và các đơn vị có liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15/9.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trái quy định của pháp luật, làm uy hiếp an toàn công trình cầu đường bộ trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9.