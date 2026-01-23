Pháo nổ 'xé' nát bàn tay thiếu niên 15 tuổi

(VTC News) -

Đêm 17/1/2026, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một bệnh nhân nam 15 tuổi trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ.

Người bệnh được đưa đến viện sau tai nạn khoảng ba giờ, bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm vết thương phần mềm vùng đùi trái. Các cấu trúc giải phẫu của bàn tay bị phá hủy nặng, nguy cơ mất toàn bộ chi thể hiện hữu ngay từ thời điểm nhập viện.

Theo TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, đây là một trong những ca chấn thương nặng nề điển hình do pháo nổ. Ông cho biết các tổn thương dạng này thường rất phức tạp, mức độ dập nát cao, khiến khả năng bảo tồn và phục hồi các ngón tay vô cùng hạn chế.

TS.BS Nguyễn Việt Nam - Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình hội chẩn, đánh giá ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Dù được phẫu thuật cấp cứu khẩn trương, sau nhiều nỗ lực của ê-kíp, các bác sĩ chỉ có thể giữ lại 2 trong số 5 ngón tay. Toàn bộ vùng gan tay và cổ tay bị dập nát nghiêm trọng, buộc quá trình điều trị phải kéo dài với nhiều cuộc phẫu thuật tiếp theo. Tiên lượng lâu dài, chức năng bàn tay chỉ có thể phục hồi ở mức rất hạn chế.

Hiện người bệnh đã được cắt lọc tổ chức hoại tử, lấy bỏ dị vật là các mảnh pháo còn sót lại. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị che phủ các vùng khuyết bằng vạt da. Nếu diễn tiến thuận lợi, sau vài tháng, người bệnh có thể được phẫu thuật chuyển ngón chân để tái tạo ngón tay cái đã mất, song vẫn phải chấp nhận mất ít nhất hai ngón tay vĩnh viễn.

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh cho biết mỗi năm, đặc biệt trong khoảng ba tháng cận Tết, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ, phần lớn là thanh thiếu niên. Những năm gần đây, tai nạn dạng này không còn tập trung theo mùa mà xuất hiện rải rác quanh năm.

“Điều đáng tiếc là đây đều là những tai nạn có thể phòng tránh. Chỉ vài phút bất cẩn, người trẻ có thể phải đánh đổi bằng chức năng chi thể, thậm chí là tính mạng”, bác sĩ nói.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không tiếp xúc, chế tạo hay sử dụng các vật liệu gây cháy nổ. Khi không may xảy ra tai nạn, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất, không chậm trễ để tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Từ ca bệnh đầy tiếc nuối này, các thầy thuốc mong muốn gia đình, nhà trường và xã hội tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, để những tiếng pháo không còn phải trả giá bằng sức khỏe, tương lai và cả cuộc đời của người trẻ.