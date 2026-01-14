Thiếu niên 15 tuổi dập nát hai bàn tay vì pháo tự chế

(VTC News) -

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, với mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và để lại hậu quả lâu dài.

Một trong những trường hợp nặng nhất là nam 15 tuổi, ở Thái Nguyên, được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương. Hai cẳng bàn tay bị dập nát, vùng mặt, ngực trước và cẳng chân bỏng nặng do sức ép và nhiệt từ vụ nổ. Các bác sĩ nhận định đây là ca nguy kịch, nguy cơ tử vong cao và chắc chắn để lại di chứng nặng nề về chức năng vận động cũng như thẩm mỹ.

Bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa. Các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng và mắt được huy động đồng thời để xử trí. Công tác hồi sức tích cực, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng cho người bệnh được triển khai khẩn trương trong cuộc chạy đua từng phút.

Trước đó không lâu, một bệnh nhân nam 31 tuổi, ở Hưng Yên, được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp do pháo nổ. Người bệnh bị vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng với gãy xương hàm, gò má, gãy mũi và tổn thương nghiêm trọng cả hai mắt. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời ba kíp phẫu thuật chuyên sâu gồm sọ não, hàm mặt và mắt để mổ cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 61 tuổi, cũng ở Hưng Yên, nhập viện với chấn thương hàm mặt phức tạp, tổn thương mắt và bỏng toàn bộ da vùng cổ – mặt. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ, ê kíp đã phẫu thuật kết hợp xương, xử lý và tạo hình vết thương nhằm bảo tồn chức năng và phục hồi thẩm mỹ. Sau điều trị tích cực, người bệnh hiện tỉnh táo, sức khỏe và tinh thần dần ổn định.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, tai nạn pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay. “Phẫu thuật không chỉ để cứu sống mà còn là cuộc chạy đua nhằm hạn chế tối đa di chứng. Thực tế, không ít bệnh nhân dù qua cơn nguy kịch vẫn phải mang thương tật suốt đời”, ông nói.

Thống kê từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy, số ca tai nạn pháo nổ có xu hướng gia tăng rõ rệt vào thời điểm giáp Tết. Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần chục ca cấp cứu do pháo nổ, có những đêm tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, theo TS.BS Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao.

Đáng lưu ý, trong quá trình tiếp nhận cấp cứu, một số bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini hoặc tai nạn sinh hoạt. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tổn thương không tương xứng với cơ chế tai nạn thông thường, vết thương còn dính nhiều bụi, dị vật đặc trưng của pháo nổ. Việc che giấu nguyên nhân được cho là xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song có thể ảnh hưởng đến chẩn đoán, xử trí và công tác thống kê dịch tễ.

Từ thực tế này, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ. Đây không chỉ là nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.