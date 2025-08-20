Cần sớm đưa VR vào giảng dạy để mỗi tiết học là một chuyến du hành lịch sử

(VTC News) -

Trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng đang tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng trẻ. Đây là hành trình “xuyên không” đặc biệt, đưa người tham quan trở lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Tại đây người xem có thể hòa mình vào không khí hào hùng của hàng vạn đồng bào, lắng nghe âm vang lịch sử như đang diễn ra ngay trước mắt.

Ngay trong buổi ra mắt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chiều 13/8, rất đông bạn trẻ đã có mặt để trải nghiệm, cùng nhau Trở về thời khắc thiêng liêng. Đỗ Quang Anh, sinh năm 2006, sinh viên ngành Thiết kế phát triển game, chia sẻ rằng trải nghiệm VR lần này khiến bạn rất bất ngờ.

“Em không ngờ qua chiếc kính VR lại có thể đứng ngay giữa Quảng trường Ba Đình, được nhìn hòa cùng với thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, và cảm nhận rõ nhịp sống của hàng vạn đồng bào xung quanh”, Quang Anh nói và cho biết ban đầu bản thân chỉ tò mò muốn thử công nghệ mới, nhưng càng trải nghiệm, cảm giác xúc động càng dâng trào.

Bạn bày tỏ, trước đây việc học lịch sử thường gói gọn trong sách vở và những hình ảnh tĩnh, khiến các sự kiện dường như xa vời.

“Trải nghiệm VR giúp mình bước vào không gian lịch sử, quan sát mọi chi tiết xung quanh, từ ánh mắt của người dân đến nhịp điệu của buổi lễ. Mỗi chuyển động, âm thanh đều khiến mình xúc động và cảm nhận rõ ràng tinh thần hào hùng của thời khắc ngày 2/9/1945”, Quang Anh nói.

Đánh giá cao trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng đặc biệt với màn "xuyên không" về quá khứ, thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Lịch sử trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội), nhận định VR mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với môn Lịch sử.

“Những tiết học vốn khô khan sẽ trở nên sinh động khi học sinh được bước vào bối cảnh lịch sử tái hiện chân thực, với hình ảnh, âm thanh và chuyển động sống động. Trải nghiệm trực tiếp giúp các em ghi nhớ tốt hơn, lâu hơn, đồng thời khơi gợi sự tò mò và tinh thần chủ động tìm hiểu”, thầy Đường nói.

Theo thầy, công nghệ này còn xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian. Ngay tại lớp học, học sinh có thể “ghé thăm” các di tích, chiến trường hay bảo tàng nổi tiếng trên thế giới, tiết kiệm thời gian và chi phí so với những chuyến đi thực tế.

VR cũng cho phép tái hiện những địa điểm hoặc khoảnh khắc đã mất, vốn không thể trải nghiệm trực tiếp, mang lại góc nhìn toàn diện hơn về bối cảnh và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử.

“Cần sớm đưa VR vào giảng dạy để mỗi tiết học Lịch sử trở thành một chuyến du hành hấp dẫn, giúp học sinh không chỉ yêu thích mà còn hiểu sâu hơn về quá khứ”, thầy Đường nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, cô Trần Minh Hòa, giáo viên Lịch sử tại Hưng Yên, cho rằng học Lịch sử bằng VR không chỉ tạo hứng thú mà còn tác động sâu tới cách học sinh tư duy và tiếp nhận kiến thức.

“Khi các em được ‘nhập vai’ vào nhân vật, đứng giữa bối cảnh lịch sử, cảm nhận âm thanh, hình ảnh và nhịp điệu của thời khắc ấy, não bộ sẽ xử lý thông tin như một trải nghiệm thật. Điều này giúp hình thành trí nhớ dài hạn, khác hẳn việc ghi nhớ thụ động qua sách vở”, cô Hòa phân tích.

Theo cô, khi được ‘'bước vào’' các sự kiện lịch sử, nhiều học sinh bày tỏ cảm xúc, niềm tự hào và trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước. Trải nghiệm này còn kích thích các em liên tưởng, so sánh với hiện tại và suy nghĩ về vai trò của mình trong xã hội ngày nay.

“Như vậy, học lịch sử không còn là việc học khô khan mà trở thành hành trình kết nối quá khứ với đời sống thực, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của quá khứ và hun đúc niềm tự hào, trách nhiệm với tương lai”, nữ giáo viên nói.

Trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra từ 19 - 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), trong khuôn khổ Triển lãm “Thành tựu kinh tế – xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh”.