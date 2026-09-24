Căn hộ studio 'mở khóa' dòng tiền kinh doanh lưu trú tại The Fest, Nha Trang

(VTC News) -

Đáng chú ý, loại căn dành cho hai khách chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh sức hút của những căn hộ nhỏ gọn. Thực tế này lý giải vì sao Sun Group dành tới 60% quỹ căn tại tổ hợp The Fest (Nha Trang) cho dòng studio.

Căn hộ studio - “gà đẻ trứng vàng” mới của nhà đầu tư

Trong một chuyến du lịch Bali, Mohammed, nhân viên ngành tài chính đang sống tại Dubai, tình cờ được chủ căn villa tiết lộ rằng doanh thu kinh doanh homestay cho thuê gấp ba lần khoản tiền thuê phải trả.

Trở về Dubai, anh quyết định thử làm điều tương tự: thuê dài hạn một căn studio tại khu Jumeirah Village Circle với giá 61.000 dirham/năm rồi cho du khách thuê ngắn ngày. Vào mùa cao điểm, căn hộ mang về đều đặn 7.000 - 9.000 dirham/tháng, vượt xa chi phí ban đầu.

Mô hình homestay từ căn hộ studio mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội tại các thành phố du lịch.

Cách kiếm lời của Mohammed dựa trên quy luật quen thuộc: tại các thành phố du lịch, căn studio diện tích vừa đủ, giá thuê dễ tiếp cận luôn được ưa chuộng. Tệp khách chủ lực là du khách cá nhân và cặp đôi nghỉ dưỡng ngắn ngày, cần một chỗ nghỉ gọn gàng, tiện nghi, an ninh và gần điểm vui chơi.

Họ ít quan tâm phòng khách rộng hay bếp lớn, nhưng đánh giá cao tầm nhìn đẹp và những trải nghiệm hấp dẫn xung quanh.

Nắm bắt nhu cầu đó, tại tổ hợp căn hộ The Fest thuộc đại đô thị Charmora City (Nam Nha Trang), Sun Group dành tới 60% quỹ căn cho dòng studio. Căn hộ vừa có lợi thế pháp lý cho hoạt động kinh doanh lưu trú, vừa dễ hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn của Airbnb hay Booking.

Dữ liệu thị trường Nha Trang cho thấy hướng đi này có cơ sở. Theo AirROI (8/2025-7/2026), trong hơn 1.400 căn cho thuê ngắn ngày tại Nha Trang, có tới 93% tệp khách đặt dịch vụ là khách quốc tế, lưu trú bình quân 6,9 đêm. Tuy nhiên trên thực tế, tỷ lệ các căn hộ được quản lý chuyên nghiệp lại rất khan hiếm.

The Fest đón đầu phân khúc căn hộ lưu trú chuẩn quốc tế đang khan hiếm tại Nha Trang.

Theo thống kê, các căn thuộc phân khúc trung bình ước tính thu về khoảng 11 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm căn hộ có dịch vụ và tiện nghi vượt trội hơn có thể chạm tới 23 triệu đồng/tháng, cá biệt nhóm cao cấp nhất lên đến 44 triệu đồng/tháng.

Dễ thấy, lợi nhuận từ cho thuê lưu trú thường tỷ lệ thuận với độ mới, danh mục tiện ích, lợi thế vị trí hay chất lượng vận hành của các căn hộ - những yếu tố The Fest đều hội tụ.

Áp vào bài toán kinh tế, với giá vốn hơn 1,9 tỷ đồng sau chiết khấu, ở kịch bản thận trọng, căn studio đạt doanh thu khoảng 19 triệu đồng/tháng, thấp hơn ngưỡng của nhóm 25% căn tốt nhất. Sau khi trừ 30% chi phí vận hành, lợi nhuận ròng đạt khoảng 160 triệu đồng/năm, tương đương tỷ suất sinh lời 8,3%/năm, cao hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng 6,8%/năm của nhóm ngân hàng quốc doanh.

Ở kịch bản tích cực, nhờ view pháo hoa và dòng khách từ các sự kiện, show diễn tại Festival Island, doanh thu đạt khoảng 32 triệu đồng/tháng, lợi nhuận ròng khoảng 268 triệu đồng/năm, tỷ suất gần 14%/năm và thời gian hoàn vốn khoảng 7 năm. Nếu sử dụng gói vay 70%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có trong giai đoạn được hỗ trợ lãi suất lần lượt đạt khoảng 18% và 30%/năm.

Căn hộ studio tại The Fest mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn lên tới 14%/năm.

Đánh giá về dòng sản phẩm này, ông Phạm Trung Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Four Homes Group, cho rằng, các căn hộ The Fest “được tối ưu hóa để khai thác bất động sản dòng tiền, phù hợp làm căn hộ homestay hoặc cho mô hình Airbnb” và “với thiết kế căn hộ rất đa dạng, đặc biệt là tối ưu không gian để tạo ra tính thanh khoản linh hoạt và vận hành dễ dàng, mức giá hiện tại của dự án đang rất hợp lý”.

The Fest và bộ sưu tập lợi thế khai thác thương mại “đặc quyền”

The Fest nằm tại Festival Island, phân khu đảo lễ hội rộng 116ha của Charmora City với bốn bề sông nước bao quanh, đồng thời sở hữu bộ sưu tập lợi thế nổi trội để kinh doanh lưu trú.

Lợi thế đầu tiên của căn studio nằm ở vị trí lõi đảo. Ngay dưới chân tòa nhà là tuyến phố ẩm thực 24/7 và chợ đêm VUI-Fest náo nhiệt, du khách chỉ cần xuống thang máy là có thể hòa vào nhịp sống sôi động cùng đầy đủ dịch vụ, ăn uống hay mua sắm.

Tiếp đến là tầm nhìn đẳng cấp. Các căn hộ hướng ra sông Quán Trường và mặt hồ nội khu, nơi hàng đêm sẽ là sân khấu rực rỡ sắc màu của các show diễn thực cảnh, Jetski, Flyboard và cũng là sàn diễn của những vũ hội pháo hoa đỉnh cao. Ban công studio vì thế trở thành khán đài Private với tầm view thưởng thức nghệ thuật hạng nhất.

Ban công căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện sân khấu pháo hoa và các show diễn thực cảnh.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích nội khu gồm bể bơi, vườn cảnh quan, clubhouse và tổ hợp khoáng nóng Onsen mang đến những trải nghiệm thư giãn chỉ cách vài bước chân.

Đặc biệt, với bộ sưu tập tiện ích cùng dịch vụ vận hành cao cấp, các căn hộ tại The Fest cũng vô cùng phù hợp với khách lưu trú dài hạn như các chuyên gia, digital nomad hay khách trú đông từ Hàn Quốc, châu Âu, giúp duy trì dòng tiền đều đặn quanh năm.

Tất cả những lợi thế kể trên đã trở thành sức hút cực lớn của The Fest dành cho giới đầu tư tại Nha Trang và cả các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, trong đó có chị Minh Thi - người đã “chốt đơn” một căn hộ view pháo hoa.

“Một studio vừa cho thuê khai thác dòng tiền tốt, vừa sở hữu nhiều tiện ích như pháo hoa và khoáng nóng, lại có mức giá vừa tầm, nên tôi cảm thấy rất dễ dàng để ra quyết định đầu tư”, chị Minh Thi chia sẻ.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp giúp The Fest tạo sức hút lớn với giới đầu tư.

Có thể nói, khi Festival Island dần hoàn thiện và những đêm pháo hoa trở thành nhịp sống thường nhật của Nha Trang, mỗi căn studio The Fest sẽ cùng lúc là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách, tọa độ chứng kiến trọn vẹn những lễ hội nghệ thuật của phố biển, cũng là nơi đón chào “mùa lễ hội bội thu” của giới đầu tư.