Cận cảnh tủ lạnh đắt hơn ô tô, nồi cơm điện 44 triệu đồng phục vụ khách nhà giàu

(VTC News) -

Gần đây, thị trường đồ gia dụng cao cấp ngày càng phát triển với đa dạng các sản phẩm giá "trên trời", hướng tới khách hàng giàu có.

Tủ lạnh giá hơn 400 triệu đồng, đắt ngang ô tô

Tại một hệ thống điện máy ở Hà Nội, một mẫu tủ lạnh của hãng Hitachi có giá lên tới 120 triệu đồng, dung tích 735 lít. Đây là tủ lạnh có 6 cửa, sản xuất tại Nhật Bản, sử dụng máy nén Inverter kết hợp van đa năng, điều khiển thông minh tích hợp ngăn chân không, ngăn cấp đông rau quả...

Một mẫu tủ lạnh của hãng Panasonic cũng được niêm yết với giá khoảng 118 triệu đồng, dung tích 650 lít, có 6 cánh mặt gương tạo điểm nhấn. Sản phẩm này cũng được tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại nhất như công nghệ khử khuẩn độc quyền, cấp đông siêu tốc nhanh gấp 5 lần thông thường...

Nhiều mẫu tủ lạnh cao cấp có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những sản phẩm đắt đỏ nhất. Hiện một số đơn vị đang rao bán tủ lạnh nhập khẩu nguyên chiếc, có mẫu giá hơn 400 triệu đồng, đắt hơn một số dòng ô tô.

Một cửa hàng chuyên bán đồ nhập khẩu Đức tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang niêm yết tủ lạnh của thương hiệu Liebherr với mức giá dao động từ 225 triệu đồng tới hơn 400 triệu đồng.

Một mẫu tủ lạnh cao cấp có giá 225 triệu đồng.

Theo đó, mẫu tủ lạnh giá 225 triệu đồng của hãng có dung tích 640 lít, thiết kế 2 cửa kiểu độc lập, phù hợp không gian bếp lớn. Còn mẫu giá 410 triệu đồng có dung tích 441 lít, thiết kế âm phần toàn bộ.

Mẫu tủ lạnh âm phần của Liebherr có mức giá hơn 400 triệu đồng.

Theo chia sẻ của người bán, đây là hãng chuyên về tủ lạnh cao cấp, các sản phẩm được sản xuất tại Đức, với công nghệ PowerCooling phân phối đều khí lạnh, công nghệ cấp đông không tuyết No Frost, công nghệ làm lạnh nhanh SuperCool, công nghệ kháng khuẩn, bảng điều khiển cảm ứng và điều khiển từ xa bằng điện thoại.

"Hàng có sẵn, khách hàng có thể đến xem tận mắt. Ngoài công nghệ hiện đại, các sản phẩm còn chú trọng vào trải nghiệm của người dùng qua việc trang bị máy nén giảm độ ồn, hệ thống chuyên biệt giúp cửa đóng mở nhẹ nhàng, không gây tiếng động'', người bán quảng cáo.

Nồi cơm điện giá hơn 44 triệu đồng

Đó là sản phẩm nồi cơm điện cao cấp của một thương hiệu Nhật Bản (1,8 lít) có giá 26,76 triệu đồng, giá cũ là 44,1 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 40%.

Thông tin từ nhà sản xuất cho thấy sản phẩm trang bị lòng nồi mạ platinum chống dính, giúp cơm không bám, sử dụng công nghệ nấu cao tần IH kết hợp AI để nấu cơm dẻo ngon.

Sản phẩm nồi cơm điện của Nhật Bản có giá gốc là hơn 44,1 triệu đồng, đang được giảm giá 39% còn 26,76 triệu đồng.

Ngoài ra, sản phẩm có nhiều chế độ nấu tự động, lòng nồi chống dính bằng hợp kim nhôm mạ Platinum và chức năng giữ ấm lên đến 24 giờ. Chiếc nồi cơm điện có giá còn cao hơn nhiều loại tivi hay tủ lạnh này có 19 chế độ nấu cơm đa dạng như nấu cơm thường, nấu nhanh, cháo, xôi, cơm trộn, cơm sushi, gạo lứt nảy mầm...

"Sản phẩm thuộc dòng nồi cơm điện cao tần, với ưu điểm giúp cơm chín nhanh, chín đều, giữ trọn vẹn dinh dưỡng và không bị nhão hay khê. Mức giá cao còn do đây là dòng sản phẩm nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản", nhân viên cửa hàng cho biết.

Tivi giá 3,5 tỷ đồng

Trên thị trường, mẫu TV Micro Led 2024 của Samsung có giá bán lẻ lên tới khoảng 3,5 tỷ đồng, là một trong những mẫu TV đắt nhất Việt Nam. Sản phẩm cho hình ảnh chất lượng cao nhờ các đèn mini LED kích thước nhỏ và còn mỏng hơn một sợi tóc người, được kiểm soát độc lập làm nổi bật dải màu đen và màu trắng.

Ngoài ra, mẫu TV này còn trang bi công nghệ Micro Color giúp mọi chi tiết màu đều được tái hiện với định dạng thuần khiết, cho trải nghiệm sống động. Từ đó, thiết bị sở hữu màn hình độ sáng cao, độ chi tiết, màu sắc rực rỡ, tăng rõ độ nét và độ tương phản ấn tượng.

Nhiều mẫu tivi cao cấp có giá hơn nửa tỷ đồng.

Ở phân khúc giá ''mềm" hơn, hãng TCL có sản phẩm TV Miniled 4k 115 inch, hiện được niêm yết với giá hơn 687 triệu đồng. Đây là mẫu tivi được trang bị công nghệ QD-Mini LED kết hợp Quantum Dot thế hệ 4, mang đến độ sáng tối đa 5.000 nits và hơn 20.000 vùng kiểm soát ánh sáng độc lập, giúp hình ảnh đạt độ tương phản sâu, màu sắc rực rỡ và độ chi tiết cao.