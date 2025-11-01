Loạt đồng hồ xa xỉ, thế giới chỉ có vài chiếc đang xuất hiện ở Hà Nội

Triển lãm “Giao điểm tinh hoa” đang diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 22/10 đến ngày 2/11. Tại đây, các mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard được trưng bày, khiến khách hàng bất ngờ vì mức giá đắt đỏ.