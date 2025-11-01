Loạt đồng hồ xa xỉ, thế giới chỉ có vài chiếc đang xuất hiện ở Hà Nội

Triển lãm “Giao điểm tinh hoa” đang diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 22/10 đến ngày 2/11. Tại đây, các mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard được trưng bày, khiến khách hàng bất ngờ vì mức giá đắt đỏ.
Mẫu Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam sử dụng bộ máy Calibre 882 lên cót tay, hiển thị giờ cơ bản. Mặt lưng được khắc bản đồ Việt Nam cùng dòng chữ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Hãng chỉ sản xuất 5 chiếc cho phiên bản vàng hồng và 20 chiếc cho phiên bản bằng thép, giá tham khảo lần lượt 725 triệu và 355 triệu đồng.
Patek Philippe Ref.7150/250R-001 Ladies' Chronograph là đồng hồ đeo tay dành cho nữ giới với bộ vỏ bằng vàng hồng, viền bezel đính 72 viên kim cương và khóa cài đính 27 viên kim cương. Mẫu đồng hồ này có giá tham khảo khoảng 2,7 tỷ đồng.
Chiếc Patek Philippe Minute RepeaterRef. 5078G-001 là mẫu đồng hồ điểm chuông đầu tiên được bán tại Việt Nam. Đồng hồ có mặt số màu trắng kem Ả Rập, mặt kính sapphire tinh thể, bộ vỏ và khóa cài vàng trắng cùng dây đeo là da cá sấu nâu. Mẫu đồng hồ có giá khoảng 11 tỷ đồng.
Mẫu đồng hồ trang sức cao cấp Chopard L.U.C Flying Tourbillon Twin Joaillerie là phiên bản giới hạn chỉ có 8 chiếc trên toàn thế giới, được trang bị tourbillon "bay'' - công nghệ trống cót đôi độc quyền của Chopard. Mặt số của đồng hồ được đính 156 viên sapphire màu cầu vồng.
Toàn bộ quá trình chế tác đều diễn ra tại công xưởng nội bộ của Chopard ở Geneva và Fleurier. Mẫu đồng hồ này có giá tham khảo hơn 17 tỷ đồng.
Mẫu đồng hồ Patek Philippe Minute Repeater Rare Handcrafts được sản xuất giới hạn 10 chiếc trên toàn thế giới. Đồng hồ được chế tác tráng men thủ công viền chỉ vàng, với mặt số minh họa bức tranh hai chú chim diệc trắng đứng trên hồ súng.
Ngoải ra, mẫu đồng hồ này cũng có tính năng điểm chuông Minute Repeater độc đáo của Patek Philippe. Khi kích hoạt, đồng hồ sẽ thông báo cho chủ nhân biết chính xác giờ và phút hiện tại bằng tiếng chuông.
Mẫu đồng hồ Patek Philippe Celestial 6102r-001 sở hữu mặt số biểu đồ sao dạng xoay, mô phòng chính xác bầu trời đêm tại bán cầu Bắc. Đây được coi là một trong số những mẫu có thiết kế đẹp nhất từng có mặt tại Việt Nam.
Mẫu đồng hồ này có giá niêm yết gần 11 tỷ đồng.
Mẫu đồng hồ Piaget Limelight Gala có vỏ và dây đeo bằng 18K, đính kim cương, hồng ngọc cùng đá spessarrtite. Đồng hồ có nhiều phiên bản với mức giá lên tới hàng tỷ đồng.
Mẫu đồng hồ Hermes Arceu Snow Setting là tác phẩm được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Đồng hồ được đính 999 viên kim cương lên mặt số và vỏ bằng công nghệ Snow Setting, tạo cảm giác như tuyết phủ trọn trên bàn tay.
Đồng hồ để bàn Patek Phillippe Rare Handcrafs 10014M - 001 có bộ vỏ vàng hồng, được hãng giới thiệu là vật phảm sưu tầm ''vô cùng hiếm''. Bộ vỏ bằng vàng được trang trí tráng men ''cloisonne grand feu'' hoa văn theo phong cách Art Deco - một kỹ thuật thủ công đặc biệt phức tạp đòi hỏi hàng trăm giờ chế tác tỉ mỉ.
Bình luận