Khách tò mò ngắm san hô, gỗ hóa thạch trăm triệu tuổi, giá tiền tỷ

Theo ghi nhận, gian hàng bày bán các sản phẩm đá quý độc lạ, đắt đỏ này đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách tham quan hội chợ.
Viên san hô hóa thạch được chào bán với giá 2 tỷ đồng khiến nhiều người phải dừng lại để ngắm nhìn, sờ tận tay.
Ông Trần Hải Phong, chủ thương hiệu đá quý Hải Phong, cho biết viên san hô hóa thạch này là ''độc nhất vô nhị'': "San hô hóa thạch có nguồn gốc từ Indonesia với niên đại khoảng 300 - 400 triệu năm, được chế tác trong khoảng thời gian 2 tháng'', ông Phong nói.
Theo ông Phong, tác phẩm nặng khoảng 7 tấn, trong đó riêng viên san hô nặng khoảng 3 tấn.
Phần đế được làm từ đá tuyết sơn với khối lượng khoảng 4 tấn.
Cũng theo chủ nhân của tác phẩm, san hô hóa thạch là một loại đá quý được hình thành từ các mảnh san hô hóa thạch, thường có màu sắc và hoa văn độc đáo. Trong phong thủy, san hô hóa thạch được cho là có nhiều tác dụng tích cực như tăng cường sức khỏe, cải thiện tinh thần...
Trong phong thủy Á Đông, san hô hóa thạch được xem là “đá mang năng lượng biển cổ đại”, có khả năng hấp thu và lưu giữ năng lượng tự nhiên hàng triệu năm.
Một tác phẩm độc lạ nữa cũng khiến khách hàng trầm trồ đó là gỗ hóa thạch có nguồn gốc từ Indonesia được rao bán với giá 1 tỷ đồng.
Còn đây là khối hổ phách thô tự nhiên có nguồn gốc từ Indonesia, được rao bán với giá 300 triệu đồng. Theo ông Trần Hải Phong, đây là khối hổ phách có kích thước lớn hiếm thấy.
Hội chợ mùa Thu 2025 đang rất thu hút khách hàng. Hội chợ này nổi tiếng là “siêu hội chợ 6 nhất”: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất. Với diện tích trưng bày hơn 130.000m², hội chợ quy tụ 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành, giới thiệu hàng chục nghìn sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP, thời trang, mỹ phẩm, nội thất, hàng tiêu dùng...
Bình luận