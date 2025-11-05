(VTC News) -

Tuyệt tác nghệ thuật

Patek Philippe Grand Complications 6104R-001 được giới sưu tầm đánh giá là một trong những tuyệt tác đắt đỏ và tinh xảo bậc nhất thế giới của thương hiệu Patek Philippe.

Chiếc đồng hồ được giới thiệu trên website chính hãng của Patek Philippe với giá niêm yết 15.016.413.000 VNĐ (hơn 15 tỷ đồng) đã bao gồm VAT và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn. Sản phẩm vẫn chưa về tới Việt Nam theo đường chính hãng.

Patek Philippe Grand Complications 6104R-001 được xem là một trong những mẫu Grand Complications có thiết kế phức tạp nhất của thương hiệu Thụy Sĩ danh tiếng.

Về chất liệu, chiếc đồng hồ hạng sang này sở hữu lớp vỏ vàng hồng 18K, đường kính 44 mm, độ dày 11,33 mm. Mặt sau đồng hồ làm bằng kính sapphire trong suốt, cho phép người đeo chiêm ngưỡng chuyển động tinh vi của bộ máy cơ bên trong.

Kim đồng hồ được chế tác bằng vàng trắng, phủ vecni trắng sang trọng, kết hợp cùng mặt số thể hiện bầu trời sao – biểu tượng đặc trưng của dòng Sky Moon.

Chiếc Patek Philippe Grand Complications 6104R-001 được chế tác vô cùng tinh xảo. (Ảnh: patek.com)

Không chỉ tinh xảo về kỹ thuật, Patek Philippe Grand Complications 6104R-001 còn là một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn. Toàn bộ viền được nạm 38 viên kim cương cắt baguette (tổng 4,27 carat), chốt khóa đính thêm 22 viên kim cương (1,13 carat), nâng tổng số lên 60 viên kim cương với trọng lượng 5,4 carat.

Dây đeo được làm từ da cá sấu vân vuông, khâu tay thủ công, phủ bóng đen huyền bí, tạo nên tổng thể vừa quyền lực vừa đẳng cấp.

Giá bán của chiếc Patek Philippe Grand Complications 6104R-001 lên tới 15 tỷ đồng. (Ảnh: patek.com)

Đẳng cấp giới thượng lưu

Ra đời từ năm 1839, Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất thế giới, được ví như “Rolls-Royce của làng đồng hồ”. Mỗi chiếc Patek Philippe đều là biểu tượng của địa vị, sự tinh tế và phong cách cá nhân, thường chỉ xuất hiện trên tay các tỷ phú, nguyên thủ quốc gia hoặc nhà sưu tầm hàng đầu.

Dòng Grand Complications là phân khúc đỉnh cao của thương hiệu, quy tụ những sáng tạo phức tạp nhất trong ngành chế tác cơ khí, từ hiển thị thiên văn, lịch vạn niên đến cơ chế chuông điểm giờ.

Mẫu đồng hồ rẻ nhất của thương hiệu này được biết có giá khoảng 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng). Những chiếc đắt nhất có thể lên tới vài trăm tỷ đồng, phụ thuộc vào các yếu tố chế tác riêng, hoặc hàng hiếm không còn sản xuất nữa, được bán đấu giá cho các nhà sưu tầm.

Patek Philippe chưa có cửa hàng chính thức ở Việt Nam. Mỗi chiếc đồng hồ chính hãng đều phải “đi đường vòng” qua các đại lý ủy quyền ở Singapore, Hồng Kông hoặc Thái Lan.

Vì thế, khách hàng ở Việt Nam muốn sở hữu phải có hồ sơ mua hàng, giấy chứng nhận xuất xứ (CO/CQ), hóa đơn quốc tế và sẵn sàng chi trả mức thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và VAT - những yếu tố có thể đẩy giá trị sản phẩm tăng tới 50% so với giá niêm yết quốc tế. Bất kỳ trường hợp nào không chứng minh được nguồn gốc đều bị xem là vi phạm quy định nhập khẩu.

Còn với những chiếc đồng hồ được mang về theo dạng “xách tay”, quy định hải quan Việt Nam cho phép miễn thuế với hàng hóa trị giá dưới 10 triệu đồng. Với Patek Philippe dòng Grand Complications với giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ, việc khai báo hải quan và đóng thuế là bắt buộc.

Những nhà sưu tầm đồng hồ tại Việt Nam thường ví von: “Muốn có Patek, phải có tiền và cả sự kiên nhẫn”. Bởi lẽ, các phiên bản giới hạn chỉ bán cho khách có lịch sử mua hàng và phải nằm trong danh sách chờ tới 3 năm.

Vậy nên, một chiếc Patek Philippe xuất hiện trên cổ tay người Việt không chỉ kể câu chuyện về sự xa hoa mà còn là tấm vé thông hành vào thế giới của những giá trị vượt thời gian.