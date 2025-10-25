Cận cảnh pha knock-out trị giá 10.000 USD hạ gục võ sĩ Trung Quốc

(VTC News) -

Cận cảnh võ sĩ Titus Proctor hạ gục đối thủ người Trung Quốc Quan Liu

Titus Proctor là một trong 4 võ sĩ nhận được phần thưởng 350.000 baht Thái Lan (khoảng 10.000 USD) tại sự kiện ONE Friday Fights 130 diễn ra tối qua (24/10). Võ sĩ người New Zealand thắng knock-out Quan Liu (Trung Quốc) ở cuối hiệp 3 sau loạt đòn dồn dập.

Sau 2 hiệp đầu tiên căng thẳng, Quan Liu xuống sức rõ rệt. Võ sĩ người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của nhiều pha ra đòn mạnh và hiệu quả của đối thủ. Trong khi đó, Titus Proctor dường như cũng nhận ra được sự suy giảm về khả năng chống đỡ của đối phương.

Võ sĩ Titus Proctor

Tay đấm người New Zealand tung ra những đòn đánh đa dạng và đầy tốc độ. Giữa hiệp 3, Quan Liu bị đánh ngã xuống sàn đấu nhưng vẫn kịp gượng dậy trước khi trọng tài đếm ngược xong. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ giúp võ sĩ Trung Quốc trụ lại sàn đấu thêm khoảng 12 giây.

Ngay khi trọng tài cho 2 võ sĩ thi đấu trở lại, Titus Proctor lao vào tấn công dồn dập. Quan Liu chỉ có thể đưa 2 tay lên che chắn vùng đầu và không thể phản kháng. Loạt 7 đòn gồm đấm, đá, chỏ và gối liên tiếp của Titus Proctor khiến võ sĩ người Trung Quốc ngã gục lần thứ hai.

Đây là chiến thắng thứ hai của Titus Proctor trong sự nghiệp đấu muay Thái chuyên nghiệp. Cả 2 lần anh đều thắng knock-out đối thủ. Trong khi đó, Quan Liu mới lần đầu tiên thi đấu tại một giải đấu lớn ngoài Trung Quốc.