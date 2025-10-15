Đá ngất đối thủ, võ sĩ muay Thái nhận ngay thẻ đỏ, lập tức bị xử thua

(VTC News) -

Cận cảnh đòn đánh gây phẫn nộ của Rhenimi

Trong trận đấu thuộc sự kiện ONE Friday Fights 128, Abdessamie Rhenimi (Morocco) hạ gục Payakrut bằng cú đá thẳng vào mặt ở hiệp 2. Tuy nhiên, chính pha ra đòn này lại khiến Rhenimi bị xử thua ngay lập tức, kèm theo những tiếng la ó đầy phẫn nộ từ các khán giả.

Võ sĩ người Morocco liên tục hóa giải được đòn chân của đối thủ và khiến Payakrut ngã xuống sàn đấu. Rhenimi chiếm ưu thế, nhưng khoảnh khắc mất kiểm soát khiến anh phải trả giá.

Theo luật muay Thái chuyên nghiệp được áp dụng tại ONE Championship và các giải đấu lớn, các võ sĩ không được tấn công vào thân hoặc đầu khi đối thủ ở tư thế ngã, quỳ hoặc có bất kỳ bộ phận nào ngoài 2 bàn chân chạm sàn đấu. Quy định này nhằm giảm nguy cơ chấn thương nặng ở vùng mặt cho các võ sĩ. Đồng thời, việc chủ động tấn công đối thủ không có khả năng tự vệ bị coi là đi ngược tinh thần cao thượng.

Tấm thẻ đỏ hiếm gặp trong muay Thái.

Payakrut hứng trọn cú sút cực mạnh của đối thủ vào mặt và ngã ngửa xuống sàn đấu. Võ sĩ Thái Lan cần tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Đòn đánh của Rhenimi bị coi là hành vi phạm luật nghiêm trọng, phi thể thao và gây ra chấn thương cho đối phương. Trọng tài lập tức rút ra thẻ đỏ - điều hiếm thấy trong các trận đấu võ thuật chuyên nghiệp và Rhenimi bị xử thua.

Võ sĩ người Morocco cũng nhận ra tính nghiêm trọng của đòn "chơi bẩn" này ngay sau khi vung chân. Anh giơ tay xin lỗi ngay sau khi ra đòn và không có phản ứng gì khi trọng tài rút thẻ đỏ. Rhenimi cũng cúi xuống xin lỗi đối thủ sau đó.

"Tôi mong giải đấu và người hâm mộ muay Thái tha thứ và thông cảm. Tôi chúc Payakrut sớm bình phục. Xin lỗi các cổ động viên. Trận đấu diễn ra quá căng thẳng và trong chớp mắt, tôi đã mất kiểm soát bản thân. Tôi quá hiếu thắng và không còn là chính mình. Tôi chân thành xin lỗi", tay đấm người Morocco nói sau trận đấu.