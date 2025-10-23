'Người sắt' Rodtang khoe con trai tên Zlatan trước trận siêu kinh điển muay Thái

(VTC News) -

Rodtang Jitmuangnon (tên thật Tinnakorn Srisawat) vừa mở cửa lò tập Lukthai Kongdin chào đón các phóng viên đến tham gia buổi kiểm tra thể lực trước trận tranh đai với Nong-O Hama (Apichet Kotanon). Đây được xem là trận đấu "siêu kinh điển" của muay Thái với sự góp mặt của 2 cao thủ hàng đầu hạng cân.

Nong-O Hama là cựu vô địch ONE Muay Thai hạng gà (bantamweight). Trong khi đó, Rodtang - biệt danh "người sắt" từng giành đai ở hạng ruồi (flyweight). Hai võ sĩ này sẽ đối đầu tại sự kiện ONE 173, diễn ra vào ngày 16/11/2025 tại Ariake Arena, Tokyo, Nhật Bản.

Rodtang bế con trai trong buổi kiểm tra thể lực

Tại buổi tập, Rodtang khoe cơ thể hiện tại trước báo chí và chia sẻ về sự chuẩn bị trước trận đấu quan trọng. Trong nhiều năm qua, Rodtang luôn tôn trọng Nong-O như một đàn anh, là tấm gương cho võ sĩ trẻ. Tuy nhiên, khi cả hai cùng hướng tới mục tiêu là chiếc đai vô địch thế giới, Rodtang khẳng định trên sàn đấu sẽ không có chuyện nương tay.

“Tôi rất tôn trọng Nong-O. Anh ấy là hình mẫu mà mọi võ sĩ nên noi theo, kỷ luật rất tốt và luôn là người thầy của tôi. Nhưng khi phải thi đấu, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức”, Rodtng chia sẻ.

“Trận đấu này quan trọng cả với tôi và Nong-O, vì đây là giai đoạn cuối sự nghiệp võ sĩ của chúng tôi. Anh ấy sẽ tập trung để giành đai cho con của mình, còn tôi cũng muốn giành đai cho con và gia đình. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị”.

Trong buổi kiểm tra thể lực, Rodtang đã bế đứa con gần 3 tháng tuổi của mình. Con trai của Rodtang chào đời vào tháng 7 năm nay và được đặt tên là Zlatan. Nguyên nhân bởi Rodtang thần tượng ngôi sao bóng đá Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic.

Rodtang tuyên bố muốn giành lại đai vô địch.

Trước đó, tại ONE 169, Rodtang đã không qua được buổi cân thử, dẫn tới việc mất đai Flyweight vốn giữ lâu trên sàn cân. Trong trận gần nhất tại ONE 172 vào tháng 3/2025, anh đã lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng knockout trước Takeru Segawa, siêu sao Nhật Bản ngay trên đất khách.

Rodtang cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Nong-O, từ việc nghiên cứu đối thủ đến kiểm soát cân nặng, với quyết tâm trở về Thái Lan cùng chiếc đai từng thuộc về mình.

Rodtang sẽ đối đầu với Nong-O Gaiyanghadao

“Để chuẩn bị cho trận đấu này tôi tập luyện rất nặng trong suốt một tháng. Trước đó, kể từ trận với Takeru, tôi cũng không buông lơi cơ thể, luôn kiểm soát cân nặng, tập thể thao và rèn luyện đều đặn. Hiện tại không có gì phải lo lắng. Trong quá trình tập, tôi luôn nghiên cứu và làm bài tập chiến thuật với đội để tìm lợi thế trước đối thủ.

Chiếc đai vô địch ONE là mục tiêu cao nhất của mọi võ sĩ. Ai cũng muốn sở hữu nó như một vinh dự trong sự nghiệp. Chiến thắng lần này có ý nghĩa rất lớn với tôi, và tôi sẽ giành lại chiếc đai”, Rodtang cho biết.