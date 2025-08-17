Trúng đòn tưởng vô hại, cao thủ xe ôm bất ngờ đổ gục xin thua Trần Ngọc Lượng

(VTC News) -

Trận đấu tranh đai vô địch gữa Trần Ngọc Lượng và Lê Văn Tuần trong sự kiện Lion Championship 25 diễn ra tối 16/8 tại Khánh Hòa khiến người hâm mộ mãn nhãn. Hai võ sĩ đều thể hiện được năng lực trong thế trận cân tài cân sức. Tuy nhiên, màn tỷ thí lại kết thúc theo cách không ai ngờ đến khi Trần Ngọc Lượng giành chiến thắng knock-out bằng pha ra đòn tưởng như vô hại.

Trần Ngọc Lượng đánh bại Lê Văn Tuần.

Hiệp đấu đầu tiên là màn thể hiện của Lê Văn Tuần - nhà vô địch hạng cân 56 kg. Sau khi thoát khỏi đòn khóa của Trần Ngọc Lượng, võ sĩ sinh năm 1994 tung ra nhiều đòn đấm đá để chiếm ưu thế. Sang hiệp 2, đến lượt Trần Ngọc Lượng phô diễn năng lực của kiện tướng jujitsu quốc gia. Lê Văn Tuần chật vật phòng thủ khi bị đối thủ kéo xuống sàn suốt hiệp đấu.

Trần Ngọc Lượng (quần xanh) thắng bằng đòn đá tầm thấp (low kick).

Tuy nhiên, không phải những đòn jujitsu sở trường mang về chiến thắng cho Trần Ngọc Lượng. Bốn cú đá quét trụ (low kick) của võ sĩ này mới là "vũ khí" giúp anh đánh bại Lê Văn Tuần. Các đòn low kick rất phổ biến nhưng thường được sử dụng để phá sức, làm đối thủ mất thăng bằng chứ hiếm khi trở thành đòn "kết liễu".

Sau khi trúng cú đá thứ tư của Trần Ngọc Lượng vào chân trái, Lê Văn Tuần đột nhiên loạng choạng và tỏ rõ sự đau đớn. Anh ra hiệu xin dừng trận đấu trước khi Trần Ngọc Lượng lao đến thực hiện pha lên gối. Trọng tài báo hiệu Trần Ngọc Lượng giành chiến thắng knock-out.

Trần Ngọc Lượng giành đai vô địch hạng cân 60 kg.

Võ sĩ sinh năm 1993 trở thành nhà vô địch mới ở hạng cân 60 kg của Lion Championship. Trước đó, Trần Ngọc Lượng cũng là tay đấm đứng đầu bảng xếp hạng của hạng cân này. Kiện tướng jujitsu này bị hủy trận tranh đai vào tháng 7 do nhà vô địch Robson de Oliveira (người Brazil) chấn thương, từ bỏ danh hiệu.

Trong khi đó, Lê Văn Tuần quyết định lên thi đấu ở hạng 60 kg ngay sau khi giành đai 56 kg. Võ sĩ từng có thời gian mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ hạ knock-out nhà vô địch Phạm Văn Nam bằng loạt đòn ngoạn mục trong màn tỷ thí cách đây 2 tháng.