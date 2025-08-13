Gà lôi trắng được chuyển danh mục từ nhóm IB sang nhóm IIB khi nào?

(VTC News) -

Theo đó, trước ngày 1/7/2025, cá thể Gà lôi trắng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB. Gà lôi trắng có nằm trong sách đỏ. Tuy nhiên, từ sau ngày 1/7/2025, cá thể Gà lôi trắng không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Gà lôi trắng thuộc Nhóm IIB).

Gà lôi trắng.

Hành vi nuôi Gà lôi trắng (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB) trước ngày 1/7/2025 sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, tùy vào trường hợp cụ thể tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt tù đối với tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể lên tới 15 năm tù.

Tuy nhiên, ngày 24/6/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định “Gà lôi trắng” không còn thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm theo Nhóm IB mà thuộc Nhóm IIB (giảm độ nguy cấp xuống thấp hơn).

Điều đó có nghĩa, kể từ ngày 1/7/2025, bất kỳ người nào nuôi, nhốt, vận chuyển Gà lôi trắng không phạm vào tội quy đinh tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.