Vụ án tù 6 năm vì bán 'gà lôi trắng': Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm

(VTC News) -

Ngày 13/8, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cho biết đã kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt Thái Khắc Thành (trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Thái Khắc Thành bên tang vật.

Trưa 13/8, tại Trại giam số 2, Công an tỉnh Hưng Yên, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng trao quyết định số 01/QĐ-TA của TAND tỉnh Hưng Yên về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Theo quyết định, TAND tỉnh Hưng Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn "Tạm giam" bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Quyết định nêu rõ, căn cứ vào Điều 44, 125 và 347 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Quyết định tạm giam số 38/2025/HSST-QĐTG ngày 08/8/2025 của TAND khu vực 5 Hưng Yên đối với bị cáo Thái Khắc Thành, bị TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên xét xử về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 244 - BLHS với mức hình phạt 6 năm tù.

TAND tỉnh Hưng Yên xét thấy, cần thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành để đảm bảo việc xét xử phúc thẩm đúng quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên và TAND tỉnh Hưng Yên trao quyết định Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm cho bị cáo Thái Khắc Thành tại trại tạm giam.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán lấy tiền chi tiêu.

Hai năm sau, thông qua mạng xã hội, Thành mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, qua mạng xã hội, Thành tiếp tục liên hệ với người ở huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) thỏa thuận trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Cơ quan truy tố cáo buộc việc mua và nuôi gà lôi tại nhà của Thành không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Sau một thời gian, các con gà lôi mái mà Thành nuôi đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, do muốn bán gà lôi lấy tiền, Thành đã lên mạng xã hội đăng bán gà lôi con kèm theo hình ảnh đàn gà mình đang nuôi. Một tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ hỏi mua 10 con gà lôi con của Thành với giá 500.000 đồng/con. Do gà con còn non, người mua đề nghị Thành nuôi thêm vài ngày và trả thêm tiền công 1 triệu đồng.

Sau đó Thành dùng tài khoản của vợ nhận 2 triệu tiền cọc từ một người có tài khoản mạng xã hội tên "Quốc Huy", số tiền còn lại 4 triệu đồng và 2,6 triệu đồng cước xe vận chuyển sẽ thanh toán nốt sau khi người mua nhận được gà, cáo trạng vụ án nêu.

Ngày 2/4/2025, Thành thuê chở 10 con gà lôi con đi giao cho khách đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bốn tháng sau, Thành bị Tòa án khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù. Vụ án gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.