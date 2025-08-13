Bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Liên quan đến vụ người đàn ông ở Nghệ An bị tuyên án 6 năm tù vì mua bán 13 con gà lôi trắng, ngày 13/8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện Kiểm sát kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm đối với vụ án này và ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngay khi biết thông tin mới nhất về anh Thành, bà con hàng xóm xúm xít chật kín nhà anh Thành để chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Một người thân gia đình cho biết, gia đình đã được báo tin là anh Thái Khắc Thành đang trên đường trở về. Hiện chị Nguyễn Thị Oanh (vợ anh Thành) đang rất vui mừng và mong chờ từng giây từng phút đón chồng sum họp.

Cơ quan chức năng trao quyết định cho tại ngoại đối với Thái Khắc Thành

Cả trưa nay (13/8), chị bỏ bữa ăn, chốc chốc lại ra đầu ngõ để trông ngóng anh Thành. Chị Oanh tâm sự, kể từ ngày anh Thành vướng vòng lao lý, chưa có đêm nào chị có giấc ngủ ngon. Tối nào cũng giật mình tỉnh giấc vì nhớ thương chồng. Nhất là từ thời điểm anh bị kết án 6 năm tù, chị rơi vào trạng thái bủn rủn chân tay, tinh thần suy sụp.

Nhắc đến biến cố của gia đình, chị Oanh nhớ như in, năm 2022, anh Thành lặn lội vào miền Nam mua 1 con gà lôi trắng trống và hoàn toàn không hay biết đây là động vật thuộc diện cấm mua bán. Sau đó, anh lên mạng xã hội đổi 2 con chim chích chòe lửa mà anh đang nuôi để lấy 1 con gà lôi mái về nhằm nhân giống. Sau 1 năm, gà đẻ được 11 quả trứng, ấp nở ra 10 con gà con.

"Tháng 3/2025, anh lên mạng xã hội đăng bán 10 con gà lôi con. Sau đó, một người ở tỉnh Thái Bình (cũ) đặt mua. Khi xem hình ảnh, vị khách này bảo gà còn nhỏ nên yêu cầu chăm thêm 10 ngày rồi vận chuyển ra cho họ. Đến hẹn, do say xe nên anh Thành đã thuê xe chở ra địa chỉ người mua" - chị Oanh nhớ lại và cho hay ngày 2/4, khi xe do anh Thành thuê chở 10 con gà lôi con đi giao cho khách đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, phát hiện.

Cơ quan chức năng xác định đây là loài gà lôi trắng quý hiếm nằm trong sách Đỏ nên đã lập biên bản tạm giữ tài xế và tang vật. Ngay sáng hôm sau, cơ quan công an Thái Bình dẫn tài xế về nhà vợ chồng chị Oanh khám xét, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Tại đây, Công an Thái Bình đã thu giữ thêm 3 con gà lôi trắng và khởi tố, bắt giam anh Thành về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Ngày 8/8 vừa qua, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng phạt anh Thái Khắc Thành 6 năm tù.

Người thân đang chờ anh Thái Khắc Thành trở về nhà

Vụ việc ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm dành cho anh Thành vì bản án được cho là "nặng tay". Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án; yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên – kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025). Theo đó, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB).

Chị Oanh mỏi mòn chờ chồng trở về

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.