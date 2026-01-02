Cận cảnh đoạn cao tốc chưa thể khai thác do thiếu các điểm kết nối

Những ngày cuối năm 2025, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn từ Km32+450 đến Km50+530 đã hoàn tất thi công từ lâu nhưng vẫn trong tình trạng rào chắn, không cho phương tiện lưu thông. Đoạn này kéo dài từ vòng xoay nút giao Phước An đến khu vực gói thầu cầu Phước Khánh.