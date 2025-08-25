Diện mạo cầu dây văng tĩnh không cao nhất Việt Nam trước ngày về đích

Sắp tới, khi cầu Bình Khánh (gói thầu J1) hoàn thành và cầu Phước Khánh (gói thầu J3, dự kiến xong trong năm 2026) được đưa vào sử dụng, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ chính thức khép kín. Tuyến đường này sẽ trở thành trục giao thông liên vùng quan trọng kết nối miền Tây với Đông Nam Bộ. Cầu Bình Khánh cũng là hạng mục lớn nhất của dự án, với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.