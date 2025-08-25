Diện mạo cầu dây văng tĩnh không cao nhất Việt Nam trước ngày về đích

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8/2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.
Dự án từng có giai đoạn dài "đứng im", khiến tiến độ toàn tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành bị chậm trễ. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, công trình được tái khởi động với sự tập trung nhân lực, thiết bị và vốn đầu tư, tạo nên diện mạo mới.
Cầu dây văng Bình Khánh được thiết kế hiện đại với tổng chiều dài hơn 2,76 km, trong đó riêng phần cầu chính bắc qua sông Soài Rạp dài 763 m, tạo điểm nhấn kiến trúc trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Cầu Bình Khánh có thiết kế dây văng hai mặt phẳng, trụ tháp hình chữ H cao 135 m, tĩnh không thông thuyền 55 m, đáp ứng an toàn cho tàu thuyền “siêu trường, siêu trọng” lưu thông trên luồng hàng hải Soài Rạp.
Đại diện nhà thầu Shimizu cho biết, đến ngày 20/8, cầu dây văng Bình Khánh đạt tiến độ hơn 97,5%. Công trình đang được gấp rút thi công thảm nhựa bản mặt cầu chính, lắp đặt lan can và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ về an toàn giao thông.
Theo đại diện nhà thầu, sau khi tái khởi động, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị để thi công. Dù địa hình, địa chất phức tạp qua sông gây nhiều trở ngại, nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các khó khăn từng bước được khắc phục, giúp công trình dần hoàn thiện để sớm bàn giao cho chủ đầu tư.
Hình ảnh ghi nhận tại công trường cho thấy đơn vị thi công đang huy động máy móc và nhân lực thảm nhựa mặt cầu Bình Khánh. Được biết, sau khi hoàn thành lớp nhựa đầu tiên, mặt cầu sẽ được đo kiểm tra cao độ. Chỉ khi đạt yêu cầu kỹ thuật, công tác thảm nhựa lớp tiếp theo cho phần xe chạy mới được triển khai.
Một đoạn cầu cạn nối từ nút giao Tân Tạo đến cầu Bình Khánh, thuộc gói thầu J1, đã được thảm nhựa và sơn vạch kẻ đường hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào khai thác.
Đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (VEC), cho biết tiến độ gói thầu J1 – cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ cán đích đúng kế hoạch. Hiện nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình, bảo đảm đúng cam kết và yêu cầu kỹ thuật.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km, đi qua địa phận TP.HCM và Đồng Nai. Đầu năm 2025, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức thông xe, đưa vào khai thác gần 30 km trên hai đoạn: từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51.
Sắp tới, khi cầu Bình Khánh (gói thầu J1) hoàn thành và cầu Phước Khánh (gói thầu J3, dự kiến xong trong năm 2026) được đưa vào sử dụng, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ chính thức khép kín. Tuyến đường này sẽ trở thành trục giao thông liên vùng quan trọng kết nối miền Tây với Đông Nam Bộ. Cầu Bình Khánh cũng là hạng mục lớn nhất của dự án, với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.
