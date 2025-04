Thông xe kỹ thuật cao tốc kết nối các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC làm chủ đầu tư thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, tổng chiều dài 57,8km, đi qua ba địa phương là Long An (2,7km), TP.HCM (26,4km) và Đồng Nai (28,7km). Tổng mức đầu tư của dự án là 29.587 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay JICA, ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn do VEC thu xếp.