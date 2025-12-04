Đèo Prenn sạt lở, đi Đà Lạt theo hướng nào?

(VTC News) -

Ngày 4/12, Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đường đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhằm phục vụ công tác khắc phục sạt lở mái taluy và chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 2 đến nay, tại tuyến đường đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra sạt lở mái taluy dương, đất đá vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Đồng thời, trên mái taluy dương xuất hiện các vết nứt, làm mất ổn định mái taluy dẫn đến một số cây thông trên đỉnh taluy có nguy cơ ngã đổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cơ quan chức năng Lâm Đồng cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700, đường đèo Prenn. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai phương án hốt dọn đất đá sạt lở và tổ chức chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ làm ảnh hưởng đến an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sở Xây dựng quyết định cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700, đường đèo Prenn (địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Các phương tiện vào thành phố Đà Lạt cũ và ngược lại có thể đi theo 3 hướng như sau:

Hướng đèo Mimosa: Tất cả các loại phương tiện giao thông được đi hai chiều theo hướng đèo Mimosa (bắt đầu lưu thông bình thường từ 15h30 ngày 4/12).

Hướng đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm): Tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào đường Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm thành phố Đà Lạt cũ và ngược lại.

Hướng đèo Tà Nung (ĐT.725): Tất cả các loại phương tiện giao thông được đi hai chiều theo hướng đèo Tà Nung.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 13h ngày 4/12 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở. (Ảnh: K.P)

Ngoài đèo Prenn, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương, ta luy âm, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Trong đó, đèo Mimosa trên Quốc lộ 20 sạt lở taluy dương, cây ngã đổ, đất, đá tràn lấp toàn bộ mặt đường tại Km226+700 khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Trên Quốc lộ 27, các vị trí Km41+150, Km196+700, Km198+200, Km198+700 bị sạt lở taluy dương khiến đất, đá tràn mặt đường; đoạn Km40+250 - Km40+350 (phải tuyến) xói lở taluy âm sát mép nhựa mặt đường...