Ngắm Biệt thự hơn 100 năm ở dự án ven sông Đồng Nai trước ngày thông xe

Hiện nay, khu vực xung quanh biệt thự cổ đã được chỉnh trang đồng bộ. Mặt đường được thảm nhựa, vỉa hè lát gạch, không gian cảnh quan dần hoàn thiện, tạo nên sự hài hòa giữa công trình giao thông hiện đại và kiến trúc cổ kính. Với giá trị lịch sử và nét kiến trúc tinh xảo, biệt thự cổ này cũng đang được nhiều đoàn làm phim lựa chọn làm bối cảnh cho các tác phẩm tái hiện không gian xưa.