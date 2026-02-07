Cháy quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 10h45 ngày 7/2, một vụ cháy xảy ra tại quán cà phê ở tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng, số 195 khu Lacasta Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát nhanh, kèm theo khói đen bốc cao, bao trùm khu vực xung quanh.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 và số 4 tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Sơ bộ diện tích cháy khoảng 20m², vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy quán bia ven đường xảy ra trên đường Trần Hữu Dực, đoạn trước tòa nhà Iris Garden, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Tại hiện trường, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Hiện trường cháy quán bia lúc rạng sáng ở Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan. Cảnh sát xác định diện tích cháy khoảng 20m², không có thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản chủ yếu là các vật dụng tại khu vực bếp; mức độ thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được thống kê.