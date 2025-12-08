Campuchia tuyên bố 'lằn ranh đỏ' sau vụ nổ súng ở biên giới với Thái Lan

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata, cơ quan này đã ghi nhận hành vi của quân đội Thái Lan từ ngày 7/2. Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã sử dụng nhiều xe tăng bắn vào khu vực An Ses, đền Ta Moan và khu vực đền Preah Vihear, thuộc tỉnh Preah Vihear.

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác bỏ mọi cáo buộc của phía Thái Lan. Cùng với đó, phía Campuchia cho biết họ đã không bắn trả, thể hiện tinh thần tôn trọng các thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia.

Trước sự leo thang căng thẳng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, đã đưa ra những tuyên bố kiên quyết vào sáng 8/12. Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh rằng “lằn ranh đỏ” đã được vạch ra và yêu cầu các cấp chỉ huy phải tuyên truyền và giáo dục binh sĩ hiểu rõ điều này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các chương trình công tác để cùng Thủ tướng trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang. Ông cũng bày tỏ mong muốn các vị khách quốc tế và trong nước thông cảm khi không thể đón tiếp do tình hình khẩn cấp. Đồng thời, Chủ tịch Hun Sen yêu cầu chính quyền các cấp nỗ lực hỗ trợ và giúp đỡ người dân đã di tản khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Mặc dù tình hình chính trị - quân sự phức tạp, Chủ tịch Hun Sen vẫn đề nghị các vận động viên Campuchia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn tham gia thi đấu bình thường.