The Nation: Campuchia phóng pháo phản lực BM-21 vào Thái Lan

(VTC News) -

Theo tờ The Nation, tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn căng thẳng khi có báo cáo cho rằng vào lúc 8h30 sáng ngày 8/12, lực lượng Campuchia đã phóng pháo phản lực BM-21 vào khu dân cư của Thái Lan tại huyện Ban Kruat, tỉnh Buri Ram.

Hiện tại, chưa có báo cáo về trường hợp thương vong hay tử vong xảy ra trong vụ tấn công.

Pháo phản lực BM-21 Grad.

Cùng thời điểm, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông báo hủy mọi lịch trình làm việc để cùng Thủ tướng Hun Manet ứng phó căng thẳng với Thái Lan.

"Tất cả lực lượng tiền tuyến phải kiên nhẫn dù đối phương sử dụng mọi loại vũ khí nhắm vào chúng ta kể từ ngày 1/12, đêm qua và sáng nay với mục đích khiêu khích chúng ta đáp trả, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia - Thái Lan", Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho hay.

Ông Hun Sen nhấn mạnh thêm "lằn ranh đỏ" cho việc đáp trả đã được thiết lập và yêu cầu chỉ huy quân đội quán triệt cho sĩ quan, binh lính thuộc quyền. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm.

"Tôi đã hủy bỏ mọi lịch trình làm việc để đi cùng Thủ tướng chỉ huy lực lượng vũ trang chống lại cuộc tấn công", ông Hun Sen tuyên bố.

Theo cập nhật từ Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân, giao tranh bùng phát lại trong rạng sáng thứ Hai (8/12) tại khu vực Chong An Ma, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. Thái Lan cho rằng quân Campuchia nổ súng trước bằng vũ khí bộ binh và pháo binh lúc 5 giờ sáng và tiếp tục duy trì hỏa lực, phía Thái Lan sau đó đáp trả.

Khoảng 7 giờ sáng tại khu vực Chong Bok, vẫn thuộc huyện Nam Yuen, binh sĩ Thái Lan tiếp tục bị tấn công bằng hỏa lực yểm trợ. Vụ việc khiến một binh sĩ Thái thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Thiếu tướng Winthai cho biết Thái Lan bắt đầu sử dụng máy bay để tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia sau khi những vị trí này sử dụng pháo binh và bom thả từ trên không nhằm vào căn cứ Anupong, gây thương vong cho binh sĩ Thái.

Ba mục tiêu không kích ban đầu gồm Chong An Ma; Prasat Khana và vị trí tháp ăng-ten gần khu vực Preah Vihear. Hầu hết các mục tiêu được cho là sở chỉ huy và các điểm yểm trợ hỏa lực hướng vào lãnh thổ Thái Lan.

Trước đó, Quân khu 2 của Thái Lan chỉ thị cho tất cả đơn vị liên quan tăng cường biện pháp an ninh tại các cơ quan và cơ sở chính phủ quan trọng, đồng thời ngăn chặn và phá vỡ hoạt động thù địch nhằm gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản.

Quân đội Thái Lan tái khẳng định sẽ sử dụng toàn bộ năng lực của mình để bảo vệ người dân và bảo vệ chủ quyền của Thái Lan. Hiện tại, Quân khu 2 ra lệnh sơ tán tại 4 tỉnh gần biên giới do lo ngại tình hình có thể leo thang hơn nữa.

Trong khi đó, theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan thực hiện “những cuộc tấn công tàn bạo” vào vị trí của Campuchia tại tỉnh Preah Vihear.

Trong thông cáo phát hành ngày 8/12, Trung tướng Maly Socheata - Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết vụ tấn công bắt đầu lúc 5 giờ tại khu vực An Ses, cho rằng quân Thái Lan nổ súng trước.