Biên giới căng thẳng, Thái Lan triển khai F-16 tấn công 3 vị trí của Campuchia

(VTC News) -

Theo Nation Thailand, các chỉ huy Lục quân Hoàng gia Thái Lan cho biết giao tranh dọc tuyến biên giới Thái-Campuchia đang gia tăng tại nhiều khu vực. Quân đội Thái Lan cho rằng mình đã "đáp trả theo đúng quy tắc giao chiến, đồng thời triển khai lực lượng hỗ trợ sơ tán dân thường".

Theo cập nhật từ Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân, giao tranh bùng phát lại trong rạng sáng thứ Hai (8/12) tại khu vực Chong An Ma, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. Thái Lan cho rằng quân Campuchia nổ súng trước bằng vũ khí bộ binh và pháo binh lúc 5 giờ sáng và tiếp tục duy trì hỏa lực, phía Thái Lan sau đó đáp trả.

Khoảng 7 giờ sáng tại khu vực Chong Bok, vẫn thuộc huyện Nam Yuen, binh sĩ Thái Lan tiếp tục bị tấn công bằng hỏa lực yểm trợ. Vụ việc khiến một binh sĩ Thái thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Biên giới căng thẳng, Thái Lan triển khai F-16 tấn công 3 vị trí Campuchia. (Ảnh: Nation Thailand)

Thiếu tướng Winthai cho biết Thái Lan đã bắt đầu sử dụng máy bay để tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia sau khi những vị trí này sử dụng pháo binh và bom thả từ trên không nhằm vào căn cứ Anupong, gây thương vong cho binh sĩ Thái.

Ba mục tiêu không kích ban đầu gồm Chong An Ma; Prasat Khana và vị trí tháp ăng-ten gần khu vực Preah Vihear. Hầu hết các mục tiêu được cho là sở chỉ huy và các điểm yểm trợ hỏa lực hướng vào lãnh thổ Thái Lan.

Không quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận triển khai tiêm kích F-16 để yểm trợ trực tiếp cho lực lượng mặt đất và tấn công các vị trí Campuchia. Hoạt động vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan thực hiện “những cuộc tấn công tàn bạo” vào vị trí của Campuchia tại tỉnh Preah Vihear.

Trong thông cáo phát hành ngày 8/12, Trung tướng Maly Socheata – Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia – cho biết các vụ tấn công bắt đầu lúc 5 giờ tại khu vực An Ses, cho rằng quân Thái nổ súng trước.

Campuchia cho biết quân đội Thái Lan sau đó bắn đạn xe tăng vào khu vực chùa Tamone Thom, khu vực 5 Makara gần đền Preah Vihear và Chomka Chek. Phnom Penh mô tả đây là bước leo thang có phối hợp sau nhiều ngày “khiêu khích”.

Campuchia cho rằng họ đã “kiềm chế tối đa” và không bắn trả dù bị tấn công hai lần, tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các chỉ huy Campuchia vẫn đang “theo dõi tình hình hết sức thận trọng”.

Campuchia chỉ trích hành động của Thái Lan là “vi phạm nghiêm trọng” Tuyên bố chung về Thỏa thuận Hòa bình được ký ngày 26/10, có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch ASEAN khi đó. Campuchia yêu cầu ASEAN điều tra.