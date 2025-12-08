Campuchia không bỏ SEA Games 33, Thái Lan cử cảnh sát mặc thường phục bảo vệ

(VTC News) -

Giữa lúc tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia thêm căng thẳng ngày 8/12, đại diện đoàn thể thao Campuchia khẳng định vẫn tham dự SEA Games 3 theo đúng kế hoạch. Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh các vụ đụng độ giữa lực lượng hai nước dọc khu vực biên giới tái bùng phát từ 7/12 và kéo dài sang 8/12.

9 giờ 30 phút ngày 8/12, tại cuộc họp của hội đồng bộ trưởng các nước dự SEA Games 33, được , tổ chức ở tầng 8 khách sạn Grand Fourwings Srinakarin (Bangkok, Thái Lan), ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia và ông Nan Sokisaw, Trưởng đoàn thể thao Campuchia trả lời câu hỏi liên quan đến việc Campuchia tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan.

Đại diện Campuchia trả lời phóng viên về việc tham dự SEA Games 33. (Nguồn: DailyNews Online)

Khi được hỏi về kế hoạch di chuyển của đoàn Campuchia, ông Chamroeun khẳng định Campuchia vẫn giữ nguyên lịch trình. Các vận động viên nước này sẽ tới Thái Lan đúng kế hoạch và thi đấu đầy đủ các nội dung trong khuôn khổ SEA Games.

Theo tờ DailyNews Online, đến sáng 8/12, các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa lực lượng hai bên vẫn tiếp diễn, nhưng phía Campuchia nhấn mạnh rằng thể thao và chính trị cần được tách bạch.

Đoàn Campuchia cho biết danh sách vận động viên tham dự SEA Games đã được gửi và xác nhận đầy đủ. Trong đó có các vận động viên thi đấu 12 môn thể thao: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball, tổng cộng là 137 người, trong đó 72 người là vận động viên và số còn lại là quan chức đội tuyển.

Đoàn vận động viên Campuchia sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. (Nguồn: DailyNews Online)

Trang web của Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia sáng ngày 8/12 cũng đã đăng tải hình ảnh các vận động viên Taekwondo, Jujitsu và Bơi lội khởi hành từ sân bay Campuchia sang Thái Lan tham dự SEA Games.

Ban tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp đón trọng thể đoàn thể thao Campuchia cũng như tất cả các nước khác đến tham dự đại hội. Đại diện ban tổ chức bác bỏ tin đồn về việc "bỏ rơi" các đoàn thể thao ở sân bay. Việc một số vận động viên không được đón tiếp chu đáo chỉ xảy ra với những trường hợp di chuyển đơn lẻ, không có sự hướng dẫn đến khu vực dành riêng cho các đoàn thể thao đến Bangkok dự SEA Games 33.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho đoàn Campuchia sẽ được thắt chặt, nâng cao hơn 2-3 lần. Ban tổ chức làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, có thể bố trí cảnh sát mặc thường phục làm nhiệm vụ

Tiến sĩ Kongsak cho biết thêm rằng, liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho các vận động viên Campuchia, bà Pradub Samanmit, Phó Thống đốc phụ trách Thể thao chuyên nghiệp và Boxing của Cục Thể thao Thái Lan (SAT), đã có cuộc làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.