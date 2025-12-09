Khai mạc SEA Games 33 diễn ra khi nào, có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2026 - SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Bangkok, Pathum Thani và Chonburi (Thái Lan). Đây là sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á với gần 10.000 vận động viên tranh tài đại diện cho 11 quốc gia trong khu vực. Chương trình thi đấu của SEA Games 33 có 50 môn thể thao (90 phân môn) với tổng cộng 574 bộ huy chương.

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra khi nào, ở đâu?

Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. Sân vận động được xây dựng năm 1988 (hoàn thành năm 1998) có sức chứa hơn 50.000 người, tối đa lên đến 70.000 khán giả. Công trình này trải qua 2 lần cải tạo và nâng cấp lớn, gần nhất là năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Lễ khai mạc SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ 19h hôm nay 9/12. Quốc vương Thái Lan Rama X - Nhà vua Maha Vajiralongkorn phát biểu mở màn.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan hứa hẹn lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra hoàn hảo. (Nguồn: Matichon)

Chủ đề xuyên suốt của lễ khai mạc là “We Are One” (tạm dịch: Chúng ta là một). Thông điệp này nhấn mạnh sự đoàn kết trong khu vực, khát vọng vươn tới chiến thắng và tinh thần trở về nguồn cội, bởi Thái Lan chính là nơi SEA Games được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959.

Lễ khai mạc SEA Games hoành tráng nhất?

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Athakorn Sirilatthayakon công bố những điểm nhấn của lễ khai mạc SEA Games lần thứ 33 với chủ đề “We Are One” nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Ông chỉ cho biết đây sẽ là màn trình diễn hòa quyện giữa nghệ thuật, âm nhạc và công nghệ hiện đại.

Ông Athakorn hé lộ thêm rằng lễ khai mạc SEA Games 33 được thiết kế để trở thành “sân khấu để người Thái Lan tỏa sáng”, đồng thời là sự kiện để giới thiệu trọn vẹn năng lực của nước chủ nhà, đặc biệt là thế hệ trẻ trên nhiều phương diện.

Công nghệ biểu diễn hiện đại sẽ được ứng dụng để mang đến những màn trình diễn đầy hứng khởi. Mục tiêu của đại hội là xây dựng chuẩn mực mới cho lễ khai mạc SEA Games, đạt tầm quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc và nét đẹp riêng của văn hóa Thái Lan.

Ông Sorawong Thienthong, nguyên Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ đem lại nhiều bất ngờ và dấu ấn khó quên cho người dân và du khách.

Sân Rajamangala tại Bangkok nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33 (Nguồn: Seagames2025)

Lễ khai mạc sẽ gồm 5 màn trình diễn lớn, mỗi tiết mục mang đến một dấu ấn riêng. Chương trình hứa hẹn đưa khán giả trở lại hành trình hình thành SEA Games, khơi gợi tinh thần thi đấu, đồng thời tôn vinh sự đa dạng văn hóa, ý chí thể thao và tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Nhiều nghệ sĩ và ngôi sao biểu diễn hàng đầu sẽ góp mặt trong lễ khai mạc, từ huyền thoại Muay Thái, ngôi sao K-pop đình đám đến các rapper và ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan. Điểm nhấn không kém phần ấn tượng là sự góp mặt của 11 hoa hậu sẽ dẫn đầu đoàn thể thao của 11 quốc gia ASEAN tiến vào sân khấu khai mạc.

Lễ khai mạc được xây dựng theo mô hình “SEA Games Xanh”, nhấn mạnh tinh thần bảo vệ môi trường và hướng tới việc tạo nên một chuẩn mực mới cho các kỳ đại hội sau này. Sự kiện dự kiến kết thúc bằng nghi thức thắp đuốc với hình thức hoàn toàn mới, hứa hẹn trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của SEA Games 33, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về trách nhiệm với môi trường.

Ai cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam?

Theo thứ tự, đoàn thể thao Việt Nam xếp áp chót trong lễ diễu hành vào sân vận động, trước chủ nhà Thái Lan. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận vinh dự được giao nhiệm vụ rước Quốc kỳ, đi đầu đoàn thể thao Việt Nam.

Theo yêu cầu của ban tổ chức, mỗi đoàn thể thao tham gia diễu hành cần bố trí ít nhất 200 thành viên (bao gồm cả vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ). Đa số các đội tuyển, vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị bước vào tranh tài. Một số đội tuyển thi đấu từ trước lễ khai mạc là bóng đá, cầu lông, bóng chày và bóng ném.