Thái Lan khẳng định không ép, Campuchia tự nguyện rút khỏi SEA Games

(VTC News) -

Phó Giáo sư Pimol Srivikrom - Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan - cho biết việc Campuchia rút khỏi SEA Games 33 không phải do sức ép từ chủ nhà. Ông nhắc lại nguyên nhân được nêu trong công văn chính thức của Ủy ban Olympic Campuchia. Theo đó, người thân các vận động viên Campuchia ở quê nhà cảm thấy không yên tâm về vấn đề an toàn, dẫn đến quyết định rút lui toàn bộ đoàn thể thao về nước.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan khẳng định: “Đây là quyết định của phía Campuchia chứ không phải do Thái Lan đối xử tệ hay ép buộc. Chuyện đó chắc chắn đã không xảy ra”.

Ông Pimol cho biết thêm trong lễ khai mạc, ông ngồi cạnh ông Vath Chamroen - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia. Hai bên đã trò chuyện vui vẻ. Vị quan chức thể thao Campuchia bày tỏ sự hài lòng với công tác tổ chức của chủ nhà đại hội. Khi đoàn Campuchia diễu hành, khán giả Thái Lan vỗ tay tán thưởng nhiệt tình, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì giữa hai bên.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan khẳng định rằng việc Campuchia rút khỏi SEA Games 33 là hoàn toàn tự nguyện.

“Tuy nhiên, sáng nay họ thông báo muốn đưa toàn bộ đoàn trở về nước do phụ huynh và người giám hộ của các vận động viên lo lắng trước tình hình căng thẳng ở biên giới”, ông Pimol nói. Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan cũng cho biết cơ quan đồng cấp ở Campuchia sẽ gửi thư cảm ơn chủ nhà SEA Games 33 chăm sóc đoàn chu đáo.

Về tiến trình diễn ra các môn thi đấu, ông cho biết việc Campuchia rút khỏi đại hội không gây ra tác động gì không mong muốn. Theo quy định của SEA Games, sau khi hoàn tất đăng ký, dù có đội rút lui vào phút chót, giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra để đảm bảo tính công bằng cho vận động viên từ các nước khác.

"Ngay cả khi môn thi chỉ còn 2 đến 3 vận động viên, chỉ cần họ còn muốn tham gia, cuộc thi vẫn sẽ tiếp diễn. Việc hủy môn thi chỉ vì có đội muốn rút lui là không hề công bằng", ông Pimol nhấn mạnh.

Sáng nay, ông Atthakorn Sirilatthayakon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cũng đưa ra tuyên bố tôn trọng quyết định rút lui của Campuchia sau khi tham dự lễ khai mạc vào ngày 9/12, khẳng định rút lui là quyền của mỗi quốc gia.