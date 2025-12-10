Campuchia bỏ SEA Games, 10 đoàn thể thao Đông Nam Á ảnh hưởng thế nào?

(VTC News) -

Chiều 10/12, Phó giáo sư Pimol Srivikrom - Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan cho biết việc Campuchia rút khỏi SEA Games 33 sẽ không gây ra bất tiện cho ban tổ chức cũng như các đoàn thể thao còn lại. Theo quy định của SEA Games, sau khi hoàn tất đăng ký, dù có đội rút lui vào phút chót, giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra để đảm bảo tính công bằng cho vận động viên từ các nước khác.

"Ngay cả khi môn thi chỉ còn 2 đến 3 vận động viên, chỉ cần họ còn muốn tham gia, cuộc thi vẫn sẽ tiếp diễn. Việc hủy bỏ môn thi chỉ vì có đội muốn rút lui là không hề công bằng", ông Pimol nhấn mạnh.

Campuchia yêu cầu vận động viên và các đại biểu nước này có mặt tại Thái Lan về nước.

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33 cho biết phía Campuchia đã gửi lời xin lỗi về bất cứ bất tiện nào gây ra cho ban tổ chức đại hội và nước chủ nhà. Nước này cho biết việc Campuchia vắng bóng tại đại hội có thể ảnh hưởng đến môn karate, khi hai nội dung thi đấu sẽ không đủ vận động viên tham gia theo quy định.

Tuy nhiên, SEA Games năm nay có một hội đồng trọng tài đặc biệt để xử lý các trường hợp như Campuchia trước khi chuyển lên Hội đồng SEA Games. Nhiều khả năng các nội dung không đủ 3 đội hoặc 3 vận động viên tham gia vẫn sẽ thi đấu. Ban tổ chức chỉ trao hai loại huy chương vàng và bạc.

"Ban tổ chức SEA Games 33 quyết định sẽ tiến hành thi đấu tất cả các nội dung bất chấp mọi hoàn cảnh", ông Siriwat nói.

Đây không phải lần đầu tiên Campuchia có những thay đổi về nội dung thi đấu tại SEA Games 33. Hồi cuối tháng 11, Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) đã cắt giảm đáng kể nội dung thi, rút toàn bộ vận động viên tham gia 9 môn thể thao vì lo ngại an ninh.

Campuchia quyết định rút hết VĐV khỏi các môn thi đấu ở SEA Games.

Dù vậy, 137 người của đoàn Campuchia, trong đó 72 người là vận động viên và số còn lại là quan chức đội tuyển vẫn có mặt tại Thái Lan. Nhóm đầu tiên đặt chân đến Thái Lan vào sáng 8/12, ngay sau căng thẳng ở biên giới giữa hai nước. Đoàn Campuchia vẫn tham dự lễ khai mạc tối 9/12, nhưng đến sáng nay, phía Thái Lan xác nhận họ đã rút toàn bộ đoàn và không tiếp tục tham dự đại hội.

Theo giới chuyên môn, việc Campuchia rút lui ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games sẽ gây tổn hại lớn đến uy tín thể thao nước này trên trường quốc tế. Nghiêm trọng hơn, thể thao Campuchia còn đối mặt nguy cơ bị các liên đoàn thể thao quốc tế xem xét áp dụng thêm những án phạt bổ sung.

Thế nhưng, theo tờ Kampuchea Thmey Daily, việc Campuchia quyết định rút lui lại được người dân nước này hoan nghênh, vì mối quan tâm chính của họ là sự an toàn của các đại biểu và vận động viên tại Thái Lan.